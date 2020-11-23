Про отель они не знают! Леопард вновь попал на видео в Устюртском заповеднике

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Переднеазиатский леопард попал на фото в Устюртском заповеднике. Предположительно, он забрел в Мангистаускую область из Туркменистана. Магзум Мирзагалиев сообщил, что сейчас специалисты готовят биологическое обоснование по внесению леопарда в Красную книгу республики.
- В Казахстане это редкий гость, общая численность популяции которого насчитывает 870-1,3 тысячи особей. Встречается только в этом заповеднике. Поэтому важно сохранять заповедник в надлежащем состоянии, соблюдать природоохранные меры на этой и других уникальных территориях страны, - отметил министр.
Ранее леопард уже оказывался на снимках. С начала года он попал в фотоловушку несколько раз.
Зона обитания леопарда может оказаться под угрозой в связи со строительством нового отеля на Бозжыре. Ранее аким Мангистауской области и директор регионального департамента экологии по Мангистауской области высказались в пользу строительства.
- В Казахстане это редкий гость, общая численность популяции которого насчитывает 870-1,3 тысячи особей. Встречается только в этом заповеднике. Поэтому важно сохранять заповедник в надлежащем состоянии, соблюдать природоохранные меры на этой и других уникальных территориях страны, - отметил министр.
Ранее леопард уже оказывался на снимках. С начала года он попал в фотоловушку несколько раз.
Зона обитания леопарда может оказаться под угрозой в связи со строительством нового отеля на Бозжыре. Ранее аким Мангистауской области и директор регионального департамента экологии по Мангистауской области высказались в пользу строительства.