«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 23 Ноября
0...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 425.59 KZT
  • €1 = 505.43 KZT
  • 1 RUB = 5.61 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 1173

Про отель они не знают! Леопард вновь попал на видео в Устюртском заповеднике

Редкий вид леопарда попал в фотоловушку в Устюртском заповеднике. Об этом в Twitter рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев.

Скриншот видеоматериала
Переднеазиатский леопард попал на фото в Устюртском заповеднике. Предположительно, он забрел в Мангистаускую область из Туркменистана. Магзум Мирзагалиев сообщил, что сейчас специалисты готовят биологическое обоснование по внесению леопарда в Красную книгу республики.



- В Казахстане это редкий гость, общая численность популяции которого насчитывает 870-1,3 тысячи особей. Встречается только в этом заповеднике. Поэтому важно сохранять заповедник в надлежащем состоянии, соблюдать природоохранные меры на этой и других уникальных территориях страны, - отметил министр.



Ранее леопард уже оказывался на снимках. С начала года он попал в фотоловушку несколько раз.

Зона обитания леопарда может оказаться под угрозой в связи со строительством нового отеля на Бозжыре. Ранее аким Мангистауской области и директор регионального департамента экологии по Мангистауской области высказались в пользу строительства.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 6 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 618965450
 Мимоза (Посетители) Сегодня, 20:00
NonameNo,
Тот случай, когда хотел сумничать, но что-то пошло не так... lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
elek (Посетители) Сегодня, 18:13
Цитата: NonameNo
Где вы откопали этого кота, постановой попахивает.

А ещё ранее обитал так называемый "Каспийский тигр".
 
-11
  • Vladimir7737
  • HalatHalatuHalat
  • 618965450
  • Андpей
  • mer
  • alesha
  • Playhrun
  • 14679677
  • tolk
  • DAD
  • Stalker
 Не поддерживаю Поддерживаю
NonameNo (Посетители) Сегодня, 18:12
Где вы откопали этого кота, постановой попахивает. Там вообще леопарды никогда не водились, семейство кошачьих из представителей рода пантер, вы бы хотя бы ареал обитания посмотрели бы в Википедии, чем забрасывать кошку в степь в мангыстау ради хайпа на теме Бозжыры. Ума уже лишились, лишь бы показуху сделать

и каким образом отель в бозжыра мешает леопардам, которые в мангыстау вообще не обитают, это не их среда обитания. Головой думайте хотя бы иногда общественники пустозвонные)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Neo_454
  • Vladimir7737
  • HalatHalatuHalat
  • 618965450
  • tolk
  • DAD
 mer (Посетители) Сегодня, 18:09
Красавец то какой dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • elek
  • Vladimir7737
  • tolk
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:08
Тут будет Отель? ну вас на... тогда, я переезжаю © Леопард
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • 14679677
  • mer
  • HalatHalatuHalat
  • tolk
  • DAD
 elek (Посетители) Сегодня, 17:49
Скоро всё загубят "избранники" народные. Котейка в гости больше не придёт.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика