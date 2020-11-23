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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 14:47

Просмотров: 1063

Руслан Тукенов продвигает идею строительства отеля в урочище Бозжыра

При соблюдении всех требований жители региона отнесутся благосклонно к строительству туристического отеля в урочище Бозжыра. Об этом директор департамента экологии по Мангистауской области Руслан Тукенов сообщил во время прямого эфира в Facebook на странице министерства экологии, геологии и природопользования Республики Казахстан.

Фото из открытых источников
Руслан Тукенов предположил, что если проект будет соответствовать всем экологическим нормам, то возражений от жителей Мангистау станет меньше.

- Согласно отчетам управления туризма, в этом году Бозжыру посетили две тысячи человек. Предположим, что у каждого посетителя с собой была бутылка воды и сознательные граждане увезли их с собой. Часть пластикового мусора все равно осталась в урочище. В предстоящем году ожидается приезд десяти тысяч туристов в ущелье. А значит мы должны заранее подготовить специальные места для мусора и поставить задачи перед инвесторами, которые построят отель. И если сделать все правильно, то часть общественности будет не против строительства, - рассказал Руслан Тукенов.

Он добавил, что проект не может быть утвержден без одобрения жителей Мангистау.

- Отель пока находится на стадии планирования. Когда инвесторы предоставят проект, в обязательном порядке будут проведены общественные слушания. Пока строительство не поддержат люди, разрешение никто не выдаст, - сообщил директор департамента.

По его словам, в случае успеха проекта отель в Бозжыре послужит своеобразным ориентиром для местного бизнеса.

- Инвесторы планируют построить для этого отеля автономные коммуникации, гармонично вписать строения в ландшафт. Будут предприняты все необходимые меры для сохранения редких животных. Есть вероятность, что из-за близости будущего отеля к святым местам там будет запрещена продажа алкоголя. Пока нельзя ничего сказать точно, но если проект будет воплощен в жизнь со всеми требованиями, от этого выиграют все, - добавил Руслан Тукенов.

Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео со строительной техникой в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau, предложили реализовать на территории Мангистау уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны и защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.

Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.

Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.



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Комментарии ( 8 )

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  • Aktauskii
  • Pinochet
  • ЁмоЁ
 bake (Посетители) Сегодня, 16:03
Постройте около хвостохранилища, можно около карьера.
 
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  • 14679677
  • Aktauskii
  • Pinochet
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:49
При соблюдении всех требований жители региона отнесутся благосклонно к строительству туристического отеля в урочище Бозжыра


Это он уже за нас решил? Что он себе позволяет?
 
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dom555 (Посетители) Сегодня, 15:44
Комментарий удален за нарушение правил
 
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  • Toryn
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  • Pinochet
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 15:28
Интересный подход руководителя органа по защите окружающей среды к потенциальной экологической проблеме..! Какую то выгоду чиновник видит, но не понятна только выгода для экосистемы района? Интересно, если АСБК против и дает 6 конкретных причин, то было бы уместно назвать конкретные причины-выгоды со стороны руководителя органа, чтоб сразу стало ясно кто же и какой эксперт..!?
Честно говоря, подход защитника окружающей среды заставил задуматься и в голову пришло теоретическое сравнение как если бы руководитель ДВД отозвался о проекте создания "аула грехов", типа - ну да, не нужно совершать общественно опасные преступления в городских ресторанах, клубах, парках и т.п., езжайте в "аул грехов" и там убивайте, насилуйте, грабите и т.д., тогда часть общественности не будет против таких преступлений... Пока что представить такое не могу, но если так пойдет, все может быть... Мир всем!
 
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 Toryn (Посетители) Сегодня, 15:16
Так зачем им делать проект если народ ПРОТИВ!!!! Не надо там ничего вписывать в ландшафт, от Вас требуется только - НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ!. Зачем там удобства для сна и перекуса, если люди едут туда отдохнуть от "цивилизации", и именно чтоб ехать туда по проложенным тропам, ощутить весь этот дискомфорт (а кому то именно это в кайф) провести пару часов там и уехать обратно...
 
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 dom555 (Посетители) Сегодня, 15:13
Все продали. Поставят охрану начнут собирать мзду за посещение . Как на море весь пляж платный
 
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 saktau (Посетители) Сегодня, 15:11
Лучше бы занялись экологией города, решили бы проблему кошкар-аты.
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 15:04
Пока строительство не поддержат люди, разрешение никто не выдаст

Дали бы хотя пару примеров, когда такое было
 
 

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