Руслан Тукенов продвигает идею строительства отеля в урочище Бозжыра

Фото из открытых источников
Руслан Тукенов предположил, что если проект будет соответствовать всем экологическим нормам, то возражений от жителей Мангистау станет меньше.
- Согласно отчетам управления туризма, в этом году Бозжыру посетили две тысячи человек. Предположим, что у каждого посетителя с собой была бутылка воды и сознательные граждане увезли их с собой. Часть пластикового мусора все равно осталась в урочище. В предстоящем году ожидается приезд десяти тысяч туристов в ущелье. А значит мы должны заранее подготовить специальные места для мусора и поставить задачи перед инвесторами, которые построят отель. И если сделать все правильно, то часть общественности будет не против строительства, - рассказал Руслан Тукенов.
Он добавил, что проект не может быть утвержден без одобрения жителей Мангистау.
- Отель пока находится на стадии планирования. Когда инвесторы предоставят проект, в обязательном порядке будут проведены общественные слушания. Пока строительство не поддержат люди, разрешение никто не выдаст, - сообщил директор департамента.
По его словам, в случае успеха проекта отель в Бозжыре послужит своеобразным ориентиром для местного бизнеса.
- Инвесторы планируют построить для этого отеля автономные коммуникации, гармонично вписать строения в ландшафт. Будут предприняты все необходимые меры для сохранения редких животных. Есть вероятность, что из-за близости будущего отеля к святым местам там будет запрещена продажа алкоголя. Пока нельзя ничего сказать точно, но если проект будет воплощен в жизнь со всеми требованиями, от этого выиграют все, - добавил Руслан Тукенов.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео со строительной техникой в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau, предложили реализовать на территории Мангистау уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны и защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.
Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.
Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.
- Согласно отчетам управления туризма, в этом году Бозжыру посетили две тысячи человек. Предположим, что у каждого посетителя с собой была бутылка воды и сознательные граждане увезли их с собой. Часть пластикового мусора все равно осталась в урочище. В предстоящем году ожидается приезд десяти тысяч туристов в ущелье. А значит мы должны заранее подготовить специальные места для мусора и поставить задачи перед инвесторами, которые построят отель. И если сделать все правильно, то часть общественности будет не против строительства, - рассказал Руслан Тукенов.
Он добавил, что проект не может быть утвержден без одобрения жителей Мангистау.
- Отель пока находится на стадии планирования. Когда инвесторы предоставят проект, в обязательном порядке будут проведены общественные слушания. Пока строительство не поддержат люди, разрешение никто не выдаст, - сообщил директор департамента.
По его словам, в случае успеха проекта отель в Бозжыре послужит своеобразным ориентиром для местного бизнеса.
- Инвесторы планируют построить для этого отеля автономные коммуникации, гармонично вписать строения в ландшафт. Будут предприняты все необходимые меры для сохранения редких животных. Есть вероятность, что из-за близости будущего отеля к святым местам там будет запрещена продажа алкоголя. Пока нельзя ничего сказать точно, но если проект будет воплощен в жизнь со всеми требованиями, от этого выиграют все, - добавил Руслан Тукенов.
Напомним, 7 ноября в Сети появилось видео со строительной техникой в районе урочища Бозжыра. В тот же день стало известно, что инвесторы, запустившие отель Rixos Water World Aktau, предложили реализовать на территории Мангистау уникальный проект бутик-отеля «Бозжыра Сафари Отель».
В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что ведомство заинтересовано в сохранении природных богатств страны и защите окружающей среды. В связи с этим объект на Бозжыре должен пройти общественные слушания, экологическую экспертизу, оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) согласно закону.
Эксперты назвали шесть причин запрета на строительство в урочище Бозжыра.
Позднее, 10 ноября, с урочища Бозжыра вывезли строительную технику.