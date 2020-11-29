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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:16

Просмотров: 505

Дрифт на набережной Актау: полиция оформила четыре протокола

Автомобиль нарушителя водворён на штрафную стоянку, об этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Кадр видео
Сотрудники батальона патрульной полиции управления полиции Актау установили личность водителя Toyota Camry, который устроил дрифт на пешеходной зоне набережной в 15 микрорайоне.

В отношении нарушителя составлено четыре административных протокола по части 1 статьи 595 КоАП РК (Нарушение правил маневрирования), по части 1 статьи 596 КоАП РК (Движение по пешеходным дорожкам, обочинам или тротуарам в нарушение правил дорожного движения), по части 1 статьи 601 КоАП РК (Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и по части 2 статьи 612 КоАП РК (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления им (кроме учебной езды), а равно управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления соответствующей категорией транспорта).

В общей сложности водителю грозит штраф в размере 43 месячных расчётных показателей, то есть 119 454 тенге.

Машина водворена на штрафную стоянку.




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Комментарии ( 1 )

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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 12:57
может сразу расстрелять таких собак?
 
 

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