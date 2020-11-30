В Мангистау семь человек на лодке провели в открытом море трое суток

По информации регионального департамента по чрезвычайным ситуациям, 26 ноября 2020 года семеро работников ТОО «Металлист Р» вышли в море на моторной лодке «Байда» в сторону месторождения ТОО «СП Арман» для проведения работ по утилизации морского судна «Нехти» (брошенный корабль Ирана находится в вышеуказанном районе около 10 лет), которое находится в 11 км от берега.- В результате обледенения морской береговой поверхности работники ТОО «Металлист Р» не могли трое суток выбраться на берег. После поступившей информации ДЧС Мангистауской области была организована работа по спасению пострадавших граждан Казахстана. Для этих целей привлечено воздушное судно (вертолет Ми-8) авиабазы Актау Министерства обороны Республики Казахстан в составе пятерых военнослужащих летного состава. Наряду с этим, на местность были направлены силы и средства ДЧС Мангистауской области в составе шести спасателей, одной единицы техники и двух плавсредств. В результате, 29 ноября около 19-00 часов семь человек эвакуированы на берег. Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь, выданы теплые вещи и питание, - сообщили в пресс-службе ДЧС Мангистау.