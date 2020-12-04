Статус города Форт-Шевченко могут изменить из-за численности населения

Фото из архива Lada.kz
Всего в Казахстане 13 из 48 городов районного значения не соответствуют статусу города по численности населения, то есть для этих городов существует необходимость изменения статуса. В список 13 городов, которым могут изменить статус, вошел город Форт-Шевченко, численность населения которого составляет 6771 человек, сообщает Tengrinews.kz.
Для того, чтобы изменить статус городов, в законы планируется внести изменения, определяющие компетенцию по реорганизации городов районного значения. Соответствующие поправки в закон уже принял Сенат.
Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, в Казахстане насчитывается 13 городов районного значения, численность населения которых составляет менее 10 тысяч человек:
1. Степняк (административный центр района Биржан сал, Акмолинская область) - 3457 человек;
2. Ерейментау (административный центр Ерейментауского района, Акмолинская область) - 8819 человек;
3. Державинск (районный центр Жаркаинского района, Акмолинская область) - 5811 человек;
4. Темир (Темирский район, Актюбинская область) - 2135 человек;
5. Жем (Мугалджарский район, Актюбинская область) - около 2 тысяч человек;
6. Шар (Жарминский район, Восточно-Казахстанская область) - около 6 500 человек;
7. Серебрянск (Алтайский район, Восточно-Казахстанская область) - около 8 500 человек;
8. Каркаралинск (административный центр Каркаралинского района, Карагандинская область) - более 8 тысяч человек;
9. Казалинск (Казалинский район, Кызылординская область) - более 5 тысяч человек;
10. Форт-Шевченко (административный центр Тупкараганского района, Мангистауская область) - 6771 человек;
11. Сергеевка (административный центр района Шал акына, Северо-Казахстанская область) - 7610 человек;
12. Булаево (административный центр района Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область) - 7681 человек;
13. Мамлютка (административный центр Мамлютского района, Северо-Казахстанская область) - 6769 человек.
Город Каражал в Карагандинской области, упоминаемый в различных источниках, является городом областного значения.
Указанные города являются лишь предполагаемыми кандидатами на изменение статуса. Окончательное решение будет приниматься официальными органами власти.
Если статусы городов изменят, то это скажется на зарплатах чиновников, сообщает телеканал Astana. По данным телеканала, акимы лишатся половины зарплаты после смены статуса городов на села.
Свое мнение об изменении статуса города Форт-Шевченко высказал общественный деятель и правозащитник Мухтар Умбетов. Он предполагает, что если этот населенный пункт станет селом, то это негативно отразится на развитии инфраструктуры и качестве жизни горожан.
- Правительство отменой статуса города откидывает развитие этого региона. Форт-Шевченко может стать туристическим кластером Мангистауской области. Село - это ментальность. Во всем мире города, в Европе, например, численностью по 5-10 тысяч. Маленький туристический городок Форт-Шевченко, почему нет, - выразил мнение он.
В 2019 уже сообщалось, что Форт-Шевченко может лишиться статуса «Город». Однако тогда сенатом не были приняты поправки в Закон «Об административно-территориальном устройстве».
Законопроектом предлагается:
- отнесение районов в городе к составным частям населенных пунктов;
- создание района в городе областного значения, городе республиканского значения, столице при численности населения в них свыше 400 тысяч человек;
- уточнение критериев города районного значения, поселка и села;
- наделение Президента полномочием по принятию решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты по представлению правительства и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов;
- наделение правительства новой компетенцией по внесению Президенту представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты.
Также поправками предусматривается наделение областных представительных и исполнительных органов новым полномочием по внесению в правительство предложения о преобразовании городов областного и районного значения в иные населенные пункты, а также наделение акима города районного значения полномочием по внесению в районные представительные и исполнительные органы предложения об отнесении города районного значения к категории поселка.
Для того, чтобы изменить статус городов, в законы планируется внести изменения, определяющие компетенцию по реорганизации городов районного значения. Соответствующие поправки в закон уже принял Сенат.
Согласно данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, в Казахстане насчитывается 13 городов районного значения, численность населения которых составляет менее 10 тысяч человек:
1. Степняк (административный центр района Биржан сал, Акмолинская область) - 3457 человек;
2. Ерейментау (административный центр Ерейментауского района, Акмолинская область) - 8819 человек;
3. Державинск (районный центр Жаркаинского района, Акмолинская область) - 5811 человек;
4. Темир (Темирский район, Актюбинская область) - 2135 человек;
5. Жем (Мугалджарский район, Актюбинская область) - около 2 тысяч человек;
6. Шар (Жарминский район, Восточно-Казахстанская область) - около 6 500 человек;
7. Серебрянск (Алтайский район, Восточно-Казахстанская область) - около 8 500 человек;
8. Каркаралинск (административный центр Каркаралинского района, Карагандинская область) - более 8 тысяч человек;
9. Казалинск (Казалинский район, Кызылординская область) - более 5 тысяч человек;
10. Форт-Шевченко (административный центр Тупкараганского района, Мангистауская область) - 6771 человек;
11. Сергеевка (административный центр района Шал акына, Северо-Казахстанская область) - 7610 человек;
12. Булаево (административный центр района Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область) - 7681 человек;
13. Мамлютка (административный центр Мамлютского района, Северо-Казахстанская область) - 6769 человек.
Город Каражал в Карагандинской области, упоминаемый в различных источниках, является городом областного значения.
Указанные города являются лишь предполагаемыми кандидатами на изменение статуса. Окончательное решение будет приниматься официальными органами власти.
Если статусы городов изменят, то это скажется на зарплатах чиновников, сообщает телеканал Astana. По данным телеканала, акимы лишатся половины зарплаты после смены статуса городов на села.
Свое мнение об изменении статуса города Форт-Шевченко высказал общественный деятель и правозащитник Мухтар Умбетов. Он предполагает, что если этот населенный пункт станет селом, то это негативно отразится на развитии инфраструктуры и качестве жизни горожан.
- Правительство отменой статуса города откидывает развитие этого региона. Форт-Шевченко может стать туристическим кластером Мангистауской области. Село - это ментальность. Во всем мире города, в Европе, например, численностью по 5-10 тысяч. Маленький туристический городок Форт-Шевченко, почему нет, - выразил мнение он.
В 2019 уже сообщалось, что Форт-Шевченко может лишиться статуса «Город». Однако тогда сенатом не были приняты поправки в Закон «Об административно-территориальном устройстве».
Законопроектом предлагается:
- отнесение районов в городе к составным частям населенных пунктов;
- создание района в городе областного значения, городе республиканского значения, столице при численности населения в них свыше 400 тысяч человек;
- уточнение критериев города районного значения, поселка и села;
- наделение Президента полномочием по принятию решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты по представлению правительства и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов;
- наделение правительства новой компетенцией по внесению Президенту представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты.
Также поправками предусматривается наделение областных представительных и исполнительных органов новым полномочием по внесению в правительство предложения о преобразовании городов областного и районного значения в иные населенные пункты, а также наделение акима города районного значения полномочием по внесению в районные представительные и исполнительные органы предложения об отнесении города районного значения к категории поселка.