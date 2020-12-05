«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 05 Декабря
-2...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.79 KZT
  • €1 = 511.98 KZT
  • 1 RUB = 5.67 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:52

Просмотров: 547

Строить медцентр на месте детской площадки в 7 микрорайоне Актау не планировали - компания

В филиале товарищества с ограниченной ответственностью «АДА-Фарм Актау» опровергли информацию о том, что компания планировала построить медицинский центр на месте детской площадки в 7 микрорайоне.

Фото Рашида Исмагилова
Строить медицинский центр на месте детской площадки не собирались. По словам представителей ТОО «АДА-Фарм Актау», они даже не обращались в акимат за разрешением на строительство.

Руководство предприятия планировало провести благоустройство территории, прилежащей к детской площадке. Чтобы собрать голоса жильцов, представители компании провели собрание жителей домов №28, №29 и №30.

- Мы планировали посадить на участке рядом с существующей детской площадкой деревья, поставить скамейки, проложить тротуар. За домом №30 мы хотели построить детскую и спортивную площадки. На общественных слушаниях жильцы домов высказались против. Без их согласия строительство невозможно, поэтому мы считаем инцидент исчерпанным, - сообщили в компании.

Напомним, ранее стало известно, что жители нескольких домов 7 микрорайона выступили против строительства медцентра на месте детской площадки.

В пресс-службе акима Актау сообщили, что разрешение на строительство выдано не было.

Позже пресс-служба подтвердила, что на этом месте появится сквер и новая детская площадка.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика