Строить медцентр на месте детской площадки в 7 микрорайоне Актау не планировали - компания

Фото Рашида Исмагилова
Строить медицинский центр на месте детской площадки не собирались. По словам представителей ТОО «АДА-Фарм Актау», они даже не обращались в акимат за разрешением на строительство.
Руководство предприятия планировало провести благоустройство территории, прилежащей к детской площадке. Чтобы собрать голоса жильцов, представители компании провели собрание жителей домов №28, №29 и №30.
- Мы планировали посадить на участке рядом с существующей детской площадкой деревья, поставить скамейки, проложить тротуар. За домом №30 мы хотели построить детскую и спортивную площадки. На общественных слушаниях жильцы домов высказались против. Без их согласия строительство невозможно, поэтому мы считаем инцидент исчерпанным, - сообщили в компании.
Напомним, ранее стало известно, что жители нескольких домов 7 микрорайона выступили против строительства медцентра на месте детской площадки.
В пресс-службе акима Актау сообщили, что разрешение на строительство выдано не было.
Позже пресс-служба подтвердила, что на этом месте появится сквер и новая детская площадка.
Руководство предприятия планировало провести благоустройство территории, прилежащей к детской площадке. Чтобы собрать голоса жильцов, представители компании провели собрание жителей домов №28, №29 и №30.
- Мы планировали посадить на участке рядом с существующей детской площадкой деревья, поставить скамейки, проложить тротуар. За домом №30 мы хотели построить детскую и спортивную площадки. На общественных слушаниях жильцы домов высказались против. Без их согласия строительство невозможно, поэтому мы считаем инцидент исчерпанным, - сообщили в компании.
Напомним, ранее стало известно, что жители нескольких домов 7 микрорайона выступили против строительства медцентра на месте детской площадки.
В пресс-службе акима Актау сообщили, что разрешение на строительство выдано не было.
Позже пресс-служба подтвердила, что на этом месте появится сквер и новая детская площадка.
Оставьте свой комментарий первым.