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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:56

Просмотров: 413

Министр экологии РК: Случаи избиения тюленей больше не должны повторяться

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев в рамках своего рабочего визита в Мангистаускую область ознакомился с работой Центра изучения и реабилитации каспийских тюленей.

Фото Хабар24
Министерство готово оказать поддержку Центру реабилитации каспийского тюленя, заявил Магзум Мирзагалиев.

- Здесь проводят лечение и реабилитацию больных и травмированных тюленей и выпускают здоровых животных в естественную среду обитания. Со своей стороны министерство готово поддержать расширение и оснащение центра. Потому что для нас драгоценна жизнь каждого тюленя, — сообщил он на своей странице в Твиттере.

По словам Магзума Мирзагалиева, также необходимо решить вопрос подготовки соответствующих специалистов для лечения животных.

- В целом, резонансные случаи избиения краснокнижных тюленей больше не должны повторяться, - отметил министр, - поэтому для недопущения таких ситуаций в будущем наши специалисты планируют обучать и привлекать волонтёров.

Магзум Мирзагалиев также сообщил, что в связи с гибелью тюленей в районе Махачкалы в России местные инспекторы Комитета лесного хозяйства и животного мира в настоящее время проводят обследование на казахстанской стороне моря. По словам инспекторов, на сегодня в нашей области не зарегистрированы факты гибели тюленей.

Кроме того, в рамках визита в Мангистаускую область Магзум Мирзагалиев встретился со специалистами департамента экологии, РГП «Казгидромет», областной территориальной инспекции лесного хозяйства, животного и растительного мира.

Министр также посетил завод ТОО «КазАзот» и рыбное хозяйство «Caspian Riviera».

Напомим, Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана. Штраф за убийство «краснокнижного» животного составляет 8 миллионов тенге.

Летом 2020 года в Актау произошло два факта жестокого обращения с тюленями. В первом случае отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка. Во втором - подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.



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Комментарии ( 1 )

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  • babe
  • Дядя Вэл
  • kz1990
 n92 (Посетители) Сегодня, 16:15
грош цена этим словам, раз спустили дело на тормоза...какое еще "избиение"?? аборигены оборонялись...тюлень вынудил их, окружить его и бить палками...
а по хорошему надо было дать на год общественные работы, чтоб головой подумали...хотя чем там думать.
 
 

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