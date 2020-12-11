Министр экологии РК: Случаи избиения тюленей больше не должны повторяться

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Министерство готово оказать поддержку Центру реабилитации каспийского тюленя, заявил Магзум Мирзагалиев.
- Здесь проводят лечение и реабилитацию больных и травмированных тюленей и выпускают здоровых животных в естественную среду обитания. Со своей стороны министерство готово поддержать расширение и оснащение центра. Потому что для нас драгоценна жизнь каждого тюленя, — сообщил он на своей странице в Твиттере.
По словам Магзума Мирзагалиева, также необходимо решить вопрос подготовки соответствующих специалистов для лечения животных.
- В целом, резонансные случаи избиения краснокнижных тюленей больше не должны повторяться, - отметил министр, - поэтому для недопущения таких ситуаций в будущем наши специалисты планируют обучать и привлекать волонтёров.
Магзум Мирзагалиев также сообщил, что в связи с гибелью тюленей в районе Махачкалы в России местные инспекторы Комитета лесного хозяйства и животного мира в настоящее время проводят обследование на казахстанской стороне моря. По словам инспекторов, на сегодня в нашей области не зарегистрированы факты гибели тюленей.
Кроме того, в рамках визита в Мангистаускую область Магзум Мирзагалиев встретился со специалистами департамента экологии, РГП «Казгидромет», областной территориальной инспекции лесного хозяйства, животного и растительного мира.
Министр также посетил завод ТОО «КазАзот» и рыбное хозяйство «Caspian Riviera».
Напомим, Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана. Штраф за убийство «краснокнижного» животного составляет 8 миллионов тенге.
Летом 2020 года в Актау произошло два факта жестокого обращения с тюленями. В первом случае отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка. Во втором - подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.
- Здесь проводят лечение и реабилитацию больных и травмированных тюленей и выпускают здоровых животных в естественную среду обитания. Со своей стороны министерство готово поддержать расширение и оснащение центра. Потому что для нас драгоценна жизнь каждого тюленя, — сообщил он на своей странице в Твиттере.
По словам Магзума Мирзагалиева, также необходимо решить вопрос подготовки соответствующих специалистов для лечения животных.
- В целом, резонансные случаи избиения краснокнижных тюленей больше не должны повторяться, - отметил министр, - поэтому для недопущения таких ситуаций в будущем наши специалисты планируют обучать и привлекать волонтёров.
Магзум Мирзагалиев также сообщил, что в связи с гибелью тюленей в районе Махачкалы в России местные инспекторы Комитета лесного хозяйства и животного мира в настоящее время проводят обследование на казахстанской стороне моря. По словам инспекторов, на сегодня в нашей области не зарегистрированы факты гибели тюленей.
Кроме того, в рамках визита в Мангистаускую область Магзум Мирзагалиев встретился со специалистами департамента экологии, РГП «Казгидромет», областной территориальной инспекции лесного хозяйства, животного и растительного мира.
Министр также посетил завод ТОО «КазАзот» и рыбное хозяйство «Caspian Riviera».
Напомим, Каспийского тюленя внесли в Красную книгу Казахстана. Штраф за убийство «краснокнижного» животного составляет 8 миллионов тенге.
Летом 2020 года в Актау произошло два факта жестокого обращения с тюленями. В первом случае отдыхающие забили тюленя палками и камнями ради фотоснимка. Во втором - подплывшего к отдыхающим на берегу Каспийского моря детёныша тюленя закидали камнями.