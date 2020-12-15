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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 21:03

Просмотров: 349

Ситуацию на газозаправочных станциях в Мангистау объяснили в управлении энергетики и ЖКХ

Специалисты управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Мангистауской области прокомментировали ситуацию с сжиженным нефтяным газом в регионе. Об этом сообщили в областном центре общественных коммуникаций.

Скриншот видеоматериала
Комментарий о ситуации с сжиженным нефтяным газом дали в управлении энергетики и ЖКХ Мангистауской области.

Редакция приводит текст комментария без изменений.

Согласно плану поставки сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок, для Мангистауской области на декабрь выделено 17 748 тонн. Из них, 12 960 тонн сжиженного нефтяного газа (далее - СНГ) с ТОО «КазГПЗ», в том числе 25 % - 3240 тонн через электронные торговые площадки (далее - ЭТП), 75 % - 9720 тонн СНГ между газосетевыми организациями.

Также 4 788 тонн СНГ с ТОО «Атырауского нефтеперерабатывающего завода», 25 % - 1 188 тонн СНГ через ЭТП, 75 % - 3 600 тонн между газосетевыми организациями. Однако, в связи с ремонтными работами на заводе, отгрузка СНГ приостановлена до 17 декабря 2020 года. С 17.12.2020 года планируется отгрузка СНГ.

- Мы считаем, что очередность на автогазозаправочных станциях региона связана с нестабильностью цен на СНГ. Например, в Актау цена СНГ на автогазозаправочных станциях составляет 50-55-60 тенге, однако на АГЗС Sinooil цена СНГ - 49 тенге. Вместе с тем, отгрузка СНГ с ТОО «КазГПЗ» отпускается согласно плану, в сутки составляет около 450-500 тонн, - сообщил специалист управления.



Видео Рашида Исмагилова. Съема производилась 14 декабря.

Напомним, актауские водители жаловались на повышение цены на сжиженный нефтяной газ. В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона сообщили, что ведут разъяснительные работы с розничными реализаторами по снижению цен до 50 тенге, однако предприниматели не согласны с этим, ссылаясь на невыгоду.

Чиновники управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона проехали по городским заправкам. По их данным, топливо имеется на большинстве автогазозаправочных станций, и повода для повышения цены нет.

Позже стало известно, что цена на газ на областных заправках по-прежнему держится на отметке около 60 тенге.



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Комментарии ( 1 )

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Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 21:27
Так нельзя ли увеличить объем газа и где ваши gps на газовых машинах? Обещанного 3 года ждут.
 
 

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