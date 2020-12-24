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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:14

Просмотров: 175

Более 100 детей получили подарки от благотворительного проекта «Aktau SOS»

Поздравление с Новым годом от Деда Мороза и сладкие подарки получили воспитанники дома малютки и дети из малообеспеченных семей. Акция состоялась благодаря поддержке жителей Актау. Об этом рассказал Максим Кенжеев, директор благотворительного проекта «Aktau SOS».

фото из открытых источников
Помощь в проведении благотворительной акции оказали граждане города.

- В прошлом году мы организовывали новогодние акции для детей в большем масштабе. Один из ресторанов и торговых центров предоставляли свои помещения, но в этом году пандемия внесла свои коррективы. Я обратился к своим друзьям, в числе которых владельцы кафе, магазинов, и они помогли собрать более 100 тысяч тенге. Вместе с товарищем, который переоделся в костюм Деда Мороза, навестили наших маленьких друзей в доме малютки и посетили несколько малообеспеченных семей. Невероятное счастье наблюдать за эмоциями детишек, которые с удовольствием рассказывали нам стихотворения, пели песни. Уверен, что вместе мы сможем добавить в жизнь деток больше светлых моментов, – рассказал Максим Кенжеев, директор благотворительного проекта «Aktau SOS».




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