Более 100 детей получили подарки от благотворительного проекта «Aktau SOS»

Помощь в проведении благотворительной акции оказали граждане города.- В прошлом году мы организовывали новогодние акции для детей в большем масштабе. Один из ресторанов и торговых центров предоставляли свои помещения, но в этом году пандемия внесла свои коррективы. Я обратился к своим друзьям, в числе которых владельцы кафе, магазинов, и они помогли собрать более 100 тысяч тенге. Вместе с товарищем, который переоделся в костюм Деда Мороза, навестили наших маленьких друзей в доме малютки и посетили несколько малообеспеченных семей. Невероятное счастье наблюдать за эмоциями детишек, которые с удовольствием рассказывали нам стихотворения, пели песни. Уверен, что вместе мы сможем добавить в жизнь деток больше светлых моментов, – рассказал Максим Кенжеев, директор благотворительного проекта «Aktau SOS».