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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 1218

Открытие птицефабрики в Мангистау вновь отложили

Птицефабрику в Тупкараганском районе планируют запустить до середины этого года. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Открытие птицефабрики в Тупкараганском районе, запланированное на декабрь, перенесли. В связи с пандемией коронавируса запуск отложили на первое полугодие 2021 года.

- На сегодняшний день в Мангистауской области реализуются два взаимосвязанных проекта. Птицефабрику строит товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Актау-Агро», а ТОО «Жамалбек» откроет комбикормовый завод. Стоимость проектов – 6,7 миллиарда тенге, - сообщили в пресс-службе.

По словам представителей областного акимата, на птицефабрике будет создано 91 рабочее место, а на комбикормовом заводе - 35 рабочих мест.

Планируется, что птицефабрика удовлетворит потребность жителей области в куриных яйцах. Ежегодно в Мангистау потребляют около 100 миллионов яиц, однако с января по ноябрь 2020 года в регионе произвели только 1,4 миллиона яиц.

Напомним, в начале 2020 года власти сообщили, что летом в Мангистау откроется птицефабрика. Стоимость проекта составила пять миллиардов тенге.

В мае 2020 года стало известно, что в Актау строят птицефабрику ТОО «АктауАгро» за 1,4 миллиарда тенге. Сообщалось, что в инкубаторе будет помещаться до 36 тысяч яиц одновременно.

В августе 2020 года в областном акимате рассказали, что строительство птицефабрики в Тупкараганском районе завершено на 90 процентов. Запустить проект планировалось в октябре 2020 года.



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Комментарии ( 4 )

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Expert (Посетители) Сегодня, 13:21
последние 10%, когда все деньги уже разворованы, очень тяжело даются...
 
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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 13:17
Какая связь с выдуманной пандемией и запуском птицефабрики? Почему-то выборы не отменили...а когда запустят птицефабрику...обнаружат птичий грипп, или придумают очередную дичь...Цирк продолжается...постройте в город яйцепровод...хотя-бы временно stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • касым
  • Сергей Владимиров
  • Expert
 Космос (Посетители) Сегодня, 12:00
И причём тут пандемия???
Это как с многими производственными проектами - результат не важен, главное процесс! ;)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • Expert
 касым (Посетители) Сегодня, 11:41
Так все таки какая стоимость проекта. Однако золотые нынче яйца будет сносить птицефабрика.
 
 

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