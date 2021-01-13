Открытие птицефабрики в Мангистау вновь отложили

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Открытие птицефабрики в Тупкараганском районе, запланированное на декабрь, перенесли. В связи с пандемией коронавируса запуск отложили на первое полугодие 2021 года.
- На сегодняшний день в Мангистауской области реализуются два взаимосвязанных проекта. Птицефабрику строит товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Актау-Агро», а ТОО «Жамалбек» откроет комбикормовый завод. Стоимость проектов – 6,7 миллиарда тенге, - сообщили в пресс-службе.
По словам представителей областного акимата, на птицефабрике будет создано 91 рабочее место, а на комбикормовом заводе - 35 рабочих мест.
Планируется, что птицефабрика удовлетворит потребность жителей области в куриных яйцах. Ежегодно в Мангистау потребляют около 100 миллионов яиц, однако с января по ноябрь 2020 года в регионе произвели только 1,4 миллиона яиц.
Напомним, в начале 2020 года власти сообщили, что летом в Мангистау откроется птицефабрика. Стоимость проекта составила пять миллиардов тенге.
В мае 2020 года стало известно, что в Актау строят птицефабрику ТОО «АктауАгро» за 1,4 миллиарда тенге. Сообщалось, что в инкубаторе будет помещаться до 36 тысяч яиц одновременно.
В августе 2020 года в областном акимате рассказали, что строительство птицефабрики в Тупкараганском районе завершено на 90 процентов. Запустить проект планировалось в октябре 2020 года.
- На сегодняшний день в Мангистауской области реализуются два взаимосвязанных проекта. Птицефабрику строит товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) «Актау-Агро», а ТОО «Жамалбек» откроет комбикормовый завод. Стоимость проектов – 6,7 миллиарда тенге, - сообщили в пресс-службе.
По словам представителей областного акимата, на птицефабрике будет создано 91 рабочее место, а на комбикормовом заводе - 35 рабочих мест.
Планируется, что птицефабрика удовлетворит потребность жителей области в куриных яйцах. Ежегодно в Мангистау потребляют около 100 миллионов яиц, однако с января по ноябрь 2020 года в регионе произвели только 1,4 миллиона яиц.
Напомним, в начале 2020 года власти сообщили, что летом в Мангистау откроется птицефабрика. Стоимость проекта составила пять миллиардов тенге.
В мае 2020 года стало известно, что в Актау строят птицефабрику ТОО «АктауАгро» за 1,4 миллиарда тенге. Сообщалось, что в инкубаторе будет помещаться до 36 тысяч яиц одновременно.
В августе 2020 года в областном акимате рассказали, что строительство птицефабрики в Тупкараганском районе завершено на 90 процентов. Запустить проект планировалось в октябре 2020 года.