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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:09

Просмотров: 1585

Полицейский обнаружил спящего на улице Актау мужчину с пятью миллионами тенге

Более пяти миллионов тенге жителю Актау удалось сохранить благодаря участковому инспектору. Обнаружив мужчину спящим на улице, полицейский доставил его в опорный пункт. Об этом сообщили в департаменте полиции Мангистау.

Фото пресс-службы ДП Мангистауской области
Крупная сумма денег у мужчины была с собой после продажи автомобиля.

- Возле одного из домов 5 микрорайона Актау 24 января участковый инспектор обнаружил спящим нетрезвого мужчину, при котором было несколько пачек денег. Разбудив мужчину, Мурат Максат доставил его в опорный пункт. Выяснилось, что мужчина продал свой автомобиль, после чего вместе с друзьями отметил продажу. После выяснения обстоятельств мужчину забрали родные, но на него был составлен административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Как сообщил сам мужчина, за этот факт на полицейского мужчина обиды не держит, а только благодарит, - сообщили в департаменте полиции Мангистау.




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Комментарии ( 3 )

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  • G32
 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 19:31
Пить так пить на всю тенгу.

i
 
-1
  • rastolkuy
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • babushka
  • мунайши73
  • Сергей Владимиров
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 19:13
вместе с друзьями

Какие же это друзья,раз бросили его одного? Надо было до квартиры довести!
А вообще,не понимаю таких типов: Ну радость у тебя,хочется друзей угостить...,так иди сначала домой,отнеси деньги,возьми с собой 100 штук (если уж хочешь шлифануться перед всеми) и иди гуляй!
Вспомнился случай как мужик получил деньги на АТЗ за 2 года (раньше там тянули с зарплатой годами) и пошёл в кабак с друзьями. Как дома оказался---не помнит,но пакет с деньгами (миллионы) посеял.Бегал потом в кабак,но все от него морды отварачивали,мол,не знаем тебя,в первый раз видим...На друзей не подумаешь,на официантов--не докажешь.Тогда небыло камер.Деньги так и ушли! Бесплатно работал 2 года!
А этому действительно повезло!
 
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  • babushka
  • Daulet201999
  • rastolkuy
 G32 (Посетители) Сегодня, 18:52
Повезло мужику! Случай - исключение.
 
 

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