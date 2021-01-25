Полицейский обнаружил спящего на улице Актау мужчину с пятью миллионами тенге

Крупная сумма денег у мужчины была с собой после продажи автомобиля.- Возле одного из домов 5 микрорайона Актау 24 января участковый инспектор обнаружил спящим нетрезвого мужчину, при котором было несколько пачек денег. Разбудив мужчину, Мурат Максат доставил его в опорный пункт. Выяснилось, что мужчина продал свой автомобиль, после чего вместе с друзьями отметил продажу. После выяснения обстоятельств мужчину забрали родные, но на него был составлен административный протокол за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Как сообщил сам мужчина, за этот факт на полицейского мужчина обиды не держит, а только благодарит, - сообщили в департаменте полиции Мангистау.