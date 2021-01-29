Новые актауские автобусы оказались изначально подарком «Тенгизшевройл» Атырау

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Из публикации журналиста Виктора Сутягина стало известно, что данный автотранспорт является подарком «Тенгизшевройл» Атырау.
- Давайте все вместе порадуемся за соседей - актаусцев. У них пополнение автопарка общественного транспорта. Ну, к ним прибыли наши автобусы. Те, что городу менее двух лет назад передала компания «Тенгизшевройл». Начальство выходило. Благодарило. Мы тоже радовались. Автобусы областной акимат (и это правильно) передал в СПК «Атырау» на пополнение уставного фонда. (Полёт нормальный. Это законно). СПК продало автобусы местному перевозчику (тоже все в правовом поле. Правда, за скок не знаю). Автобусы вышли на линии. Мы радовались, благодарили ТШО. Ну, мол, травите нас выбросами, хоть какая-то польза от вас. А дальше мне не все ясно. Почему-то новому хозяину (после СПК) автобусов они вдруг стали в тягость. И он их отправляет в Актау, - написал журналист на своей странице в Facebook.
Виктор Сутягин отметил, что публикация о переданных в Актау автобусах вызвала достаточно бурную реакцию горожан, и областной акимат Атырау прояснил ситуацию.
Из ответа чиновников Атырау следует:
- Автобусы, о которых идет разговор, были куплены на средства ТОО «Тенгизшевройл» и переданы акимату Атырауской области. В свою очередь, акимат передал автобусы в распоряжение АО «СПК Атырау». А затем автобусы марки ANKAI были приобретены автопарком в июле 2019 года у АО «СПК Атырау» на условиях рассроченного платежа сроком на 4 года за общую сумму 1 426 532 800 тенге. Автопарк ТОО «Akzhayik Avtopark», как частная организация, выплачивает ежемесячный платеж в размере 27 625 000 тенге за 30 автобусов. Для расширения маршрутной сети и сокращения интервала действующих маршрутов города Атырау, в 2020 году автопарк приобрел дополнительно 170 комфортабельных автобусов (для 160 городских, 10 междугородних перевозок) марки Yutong ZK, эксплуатируемых на основе экологического топлива метан. У АО «БРК-Лизинг» на сумму 7 569 200 000 тенге с ежемесячным платежом в размере 139 626 895 тенге. Таким образом, в данный момент в распоряжении автопарка находится 190 городских и 10 междугородних автобусов, за которые выплачивается ежемесячно 167 251 895 тенге. Однако, в 2020 году автопарк столкнулся с острой проблемой нехватки денежных средств для исполнения ежемесячных обязательств по лизингу: преимущественно из-за снижения пассажиропотока ввиду ограничительных карантинных мер. Для покрытия ежемесячных платежей в размере 27 625 000 тенге за 30 автобусов марки ANKAI автопарк принял решение передать их в аренду в ТОО «Каспий Авто Парк» в городе Актау. Таким образом деньги за аренду будут поступать к нам, помогая автопарку расплатиться с долгами. А автобусы остаются на балансе в городе, и в случае необходимости их можно будет возвратить. Хотя стоит отметить, что сегодня количество автобусов в городе Атырау полностью покрывает потребности в общественном транспорте. На данный момент из 160 новых автобусов на метане задействовано всего лишь 70 единиц. Причина - нехватка квалифицированных водителей. Эта проблема будет решена в течение месяца. Простаивающие 90 автобусов по мере готовности автопарка будут полностью направлены на пригородные и городские маршруты Атырау, что существенно сократит интервал движения автобусов и уровень выхлопных газов от общественного транспорта, - рассказал директор КГУ «Смарт Атырау» Мирас Нсанбаев».
Исходя из информации, что автобусы закуплены по лизинговой программе, Lada.kz направила запрос в пресс-службу городского акимата Актау с вопросами:
1. Когда и где были закуплены новые единицы общественного транспорта?
2. Кем и на каких условиях были приобретены новые автобусы?
3. Какова стоимость новых автобусов?
4. Какой год выпуска у автобусов и какой у них гарантийный срок эксплуатации?
5. Является ли данный общественный транспорт собственностью Актау?
6. Являются ли они арендованным автотранспортом? В какую сумму будет обходиться аренда подрядчику? На сколько лет транспорт сдан в аренду?
7. При каких условиях данный транспорт может быть возвращен арендодателю?
Напомним, что в Актау пополнили автопарк общественного транспорта. В январе в город прибыло 30 новых автобусов марки Ankai. Их планируют запустить на маршруты №1, №4М и №5. Новые единицы общественного транспорта закуплены по лизинговой программе акционерного общества «Банк Развития Казахстана», - сообщили в пресс-службе акимата Мангистау.
- Давайте все вместе порадуемся за соседей - актаусцев. У них пополнение автопарка общественного транспорта. Ну, к ним прибыли наши автобусы. Те, что городу менее двух лет назад передала компания «Тенгизшевройл». Начальство выходило. Благодарило. Мы тоже радовались. Автобусы областной акимат (и это правильно) передал в СПК «Атырау» на пополнение уставного фонда. (Полёт нормальный. Это законно). СПК продало автобусы местному перевозчику (тоже все в правовом поле. Правда, за скок не знаю). Автобусы вышли на линии. Мы радовались, благодарили ТШО. Ну, мол, травите нас выбросами, хоть какая-то польза от вас. А дальше мне не все ясно. Почему-то новому хозяину (после СПК) автобусов они вдруг стали в тягость. И он их отправляет в Актау, - написал журналист на своей странице в Facebook.
Виктор Сутягин отметил, что публикация о переданных в Актау автобусах вызвала достаточно бурную реакцию горожан, и областной акимат Атырау прояснил ситуацию.
Из ответа чиновников Атырау следует:
- Автобусы, о которых идет разговор, были куплены на средства ТОО «Тенгизшевройл» и переданы акимату Атырауской области. В свою очередь, акимат передал автобусы в распоряжение АО «СПК Атырау». А затем автобусы марки ANKAI были приобретены автопарком в июле 2019 года у АО «СПК Атырау» на условиях рассроченного платежа сроком на 4 года за общую сумму 1 426 532 800 тенге. Автопарк ТОО «Akzhayik Avtopark», как частная организация, выплачивает ежемесячный платеж в размере 27 625 000 тенге за 30 автобусов. Для расширения маршрутной сети и сокращения интервала действующих маршрутов города Атырау, в 2020 году автопарк приобрел дополнительно 170 комфортабельных автобусов (для 160 городских, 10 междугородних перевозок) марки Yutong ZK, эксплуатируемых на основе экологического топлива метан. У АО «БРК-Лизинг» на сумму 7 569 200 000 тенге с ежемесячным платежом в размере 139 626 895 тенге. Таким образом, в данный момент в распоряжении автопарка находится 190 городских и 10 междугородних автобусов, за которые выплачивается ежемесячно 167 251 895 тенге. Однако, в 2020 году автопарк столкнулся с острой проблемой нехватки денежных средств для исполнения ежемесячных обязательств по лизингу: преимущественно из-за снижения пассажиропотока ввиду ограничительных карантинных мер. Для покрытия ежемесячных платежей в размере 27 625 000 тенге за 30 автобусов марки ANKAI автопарк принял решение передать их в аренду в ТОО «Каспий Авто Парк» в городе Актау. Таким образом деньги за аренду будут поступать к нам, помогая автопарку расплатиться с долгами. А автобусы остаются на балансе в городе, и в случае необходимости их можно будет возвратить. Хотя стоит отметить, что сегодня количество автобусов в городе Атырау полностью покрывает потребности в общественном транспорте. На данный момент из 160 новых автобусов на метане задействовано всего лишь 70 единиц. Причина - нехватка квалифицированных водителей. Эта проблема будет решена в течение месяца. Простаивающие 90 автобусов по мере готовности автопарка будут полностью направлены на пригородные и городские маршруты Атырау, что существенно сократит интервал движения автобусов и уровень выхлопных газов от общественного транспорта, - рассказал директор КГУ «Смарт Атырау» Мирас Нсанбаев».
Исходя из информации, что автобусы закуплены по лизинговой программе, Lada.kz направила запрос в пресс-службу городского акимата Актау с вопросами:
1. Когда и где были закуплены новые единицы общественного транспорта?
2. Кем и на каких условиях были приобретены новые автобусы?
3. Какова стоимость новых автобусов?
4. Какой год выпуска у автобусов и какой у них гарантийный срок эксплуатации?
5. Является ли данный общественный транспорт собственностью Актау?
6. Являются ли они арендованным автотранспортом? В какую сумму будет обходиться аренда подрядчику? На сколько лет транспорт сдан в аренду?
7. При каких условиях данный транспорт может быть возвращен арендодателю?
Напомним, что в Актау пополнили автопарк общественного транспорта. В январе в город прибыло 30 новых автобусов марки Ankai. Их планируют запустить на маршруты №1, №4М и №5. Новые единицы общественного транспорта закуплены по лизинговой программе акционерного общества «Банк Развития Казахстана», - сообщили в пресс-службе акимата Мангистау.