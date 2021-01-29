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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:29

Просмотров: 8240

Новые актауские автобусы оказались изначально подарком «Тенгизшевройл» Атырау

Казахстанский журналист Виктор Сутягин провёл своё расследование. Кому принадлежат 30 новых автобусов марки Ankai, прибывших в Актау? Откуда и каким образом они попали в Актау, он подробно рассказал на своей странице в социальной сети Facebook. Акимат Мангистау сообщал ранее о приобретении автобусов по лизинговой программе.

Фото предоставлено пресс-службой акима Мангистауской области
Из публикации журналиста Виктора Сутягина стало известно, что данный автотранспорт является подарком «Тенгизшевройл» Атырау.

- Давайте все вместе порадуемся за соседей - актаусцев. У них пополнение автопарка общественного транспорта. Ну, к ним прибыли наши автобусы. Те, что городу менее двух лет назад передала компания «Тенгизшевройл». Начальство выходило. Благодарило. Мы тоже радовались. Автобусы областной акимат (и это правильно) передал в СПК «Атырау» на пополнение уставного фонда. (Полёт нормальный. Это законно). СПК продало автобусы местному перевозчику (тоже все в правовом поле. Правда, за скок не знаю). Автобусы вышли на линии. Мы радовались, благодарили ТШО. Ну, мол, травите нас выбросами, хоть какая-то польза от вас. А дальше мне не все ясно. Почему-то новому хозяину (после СПК) автобусов они вдруг стали в тягость. И он их отправляет в Актау, - написал журналист на своей странице в Facebook.

Виктор Сутягин отметил, что публикация о переданных в Актау автобусах вызвала достаточно бурную реакцию горожан, и областной акимат Атырау прояснил ситуацию.

Из ответа чиновников Атырау следует:

- Автобусы, о которых идет разговор, были куплены на средства ТОО «Тенгизшевройл» и переданы акимату Атырауской области. В свою очередь, акимат передал автобусы в распоряжение АО «СПК Атырау». А затем автобусы марки ANKAI были приобретены автопарком в июле 2019 года у АО «СПК Атырау» на условиях рассроченного платежа сроком на 4 года за общую сумму 1 426 532 800 тенге. Автопарк ТОО «Akzhayik Avtopark», как частная организация, выплачивает ежемесячный платеж в размере 27 625 000 тенге за 30 автобусов. Для расширения маршрутной сети и сокращения интервала действующих маршрутов города Атырау, в 2020 году автопарк приобрел дополнительно 170 комфортабельных автобусов (для 160 городских, 10 междугородних перевозок) марки Yutong ZK, эксплуатируемых на основе экологического топлива метан. У АО «БРК-Лизинг» на сумму 7 569 200 000 тенге с ежемесячным платежом в размере 139 626 895 тенге. Таким образом, в данный момент в распоряжении автопарка находится 190 городских и 10 междугородних автобусов, за которые выплачивается ежемесячно 167 251 895 тенге. Однако, в 2020 году автопарк столкнулся с острой проблемой нехватки денежных средств для исполнения ежемесячных обязательств по лизингу: преимущественно из-за снижения пассажиропотока ввиду ограничительных карантинных мер. Для покрытия ежемесячных платежей в размере 27 625 000 тенге за 30 автобусов марки ANKAI автопарк принял решение передать их в аренду в ТОО «Каспий Авто Парк» в городе Актау. Таким образом деньги за аренду будут поступать к нам, помогая автопарку расплатиться с долгами. А автобусы остаются на балансе в городе, и в случае необходимости их можно будет возвратить. Хотя стоит отметить, что сегодня количество автобусов в городе Атырау полностью покрывает потребности в общественном транспорте. На данный момент из 160 новых автобусов на метане задействовано всего лишь 70 единиц. Причина - нехватка квалифицированных водителей. Эта проблема будет решена в течение месяца. Простаивающие 90 автобусов по мере готовности автопарка будут полностью направлены на пригородные и городские маршруты Атырау, что существенно сократит интервал движения автобусов и уровень выхлопных газов от общественного транспорта, - рассказал директор КГУ «Смарт Атырау» Мирас Нсанбаев».

Исходя из информации, что автобусы закуплены по лизинговой программе, Lada.kz направила запрос в пресс-службу городского акимата Актау с вопросами:
1. Когда и где были закуплены новые единицы общественного транспорта?
2. Кем и на каких условиях были приобретены новые автобусы?
3. Какова стоимость новых автобусов?
4. Какой год выпуска у автобусов и какой у них гарантийный срок эксплуатации?
5. Является ли данный общественный транспорт собственностью Актау?
6. Являются ли они арендованным автотранспортом? В какую сумму будет обходиться аренда подрядчику? На сколько лет транспорт сдан в аренду?
7. При каких условиях данный транспорт может быть возвращен арендодателю?

Напомним, что в Актау пополнили автопарк общественного транспорта. В январе в город прибыло 30 новых автобусов марки Ankai. Их планируют запустить на маршруты №1, №4М и №5. Новые единицы общественного транспорта закуплены по лизинговой программе акционерного общества «Банк Развития Казахстана», - сообщили в пресс-службе акимата Мангистау.



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Комментарии ( 13 )

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  • Галина63
 Нурекен (Посетители) Сегодня, 22:46
Получается, подаренного два раза продавали, да, такое у нас возможно.
 
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  • Феникс
  • Галина63
 SENIOR.ILIASOW (Посетители) Сегодня, 22:37
Один дарит городу подарок,а другая ТООшка подарок сдает в аренду, другому городу, такой мутняк замутили на уровне двух областей Наверное у этих мутняков чьи то интересы есть, или эти руководителей мутняков не образованные на всю голову.
 
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  • Феникс
  • kz1990
  • Ирон
  • Нурекен
  • Галина63
 slavik (Посетители) Сегодня, 21:59
Продали подаренное два раза...только у нас такое возможно. Наши царьки(Баи) на местах ни чего не боятся или искренне уверены, что всё в рамках закона. Очередной плевок жителям Актау..короче слов нет..если этим не займётся прокуратура о дальнейшем развитии нашего государства говорить сложно. БАРДАК.
 
-1
  • kz1990
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  • Куато
  • Aktauskii
  • alixah
  • Нурекен
  • Галина63
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 20:45
Пресс служба акимата г.Актау наверное срочно проводит консультации с пресс-секретарем Белого дома США Джен Псаки по поводу выдумывания самых невероятных отмазок lol lol lol
 
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  • касым
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 Феникс (Посетители) Сегодня, 20:01
Так, так, так…вечер перестаёт быть томным , нас опять надурили.
 
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 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:37
...и где же я эти автобусы салатно-белого цвета первоначально видел.. ну конечно в соседнем Атырау, они к тому времени уже были не первой свежести и владелец автопарка в лице Смарт-Атырау имеет полное на то основания и права....продавать или здавать в лизинг, что они и сделали...в своё время это был подарок на день города Атырау от спонсора ТШО, который безвозмездно закупил автобусы, марки ANKAI произведены в Китае в количестве 170 штук и переданы местным городским акиматом в пользовании компании автоперевозчика Смарт-Атырау, эти автобусы кстати уже с завода были укомплектованы валидаторами...Ну ,что то хоть есть в замен страшных пазиков- тазиков...
 
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 kz1990 (Посетители) Сегодня, 18:04
Мммда весело у нас в стране,а я уже радовался что новые автобусы Акимат закупил,а получилось как всегда.... lol
 
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 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 18:03
А я-то думаю, почему у них атыраусские номера!!!
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 17:49
Да тут прослеживается целая коррупционная схема. ТШО передала(не продала, вот интересно, за спасибо???) акимату Атырау, а там уже понеслось,всем кому не лень (есть возможность) включились в "работу",по отрыванию кусков с "пирога". Ну чего удивляться,на большее наш "брат" не учился.
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 17:25
Даже здесь схему замутили!

Самый верный признак истины – это простота и ясность. Ложь всегда бывает сложна, вычурна и многословна. Л.Н.Толстой ...
 
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