Рабочие нефтяной компании Жанаозена вышли на акцию протеста

Люди требовали повысить заработную плату и отрегулировать регламент работы. По сообщению очевидцев, сегодня на акцию вышли несколько десятков человек.С собравшимися встретился Ерлан Сабиев, генеральный директор ТОО «МунайСпецСнаб Компани».По информации департамента полиции Мангистау, на месте работает полиция Жанаозена для охраны общественного порядка.