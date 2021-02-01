Рабочие нефтяной компании Жанаозена вышли на акцию протеста

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Люди требовали повысить заработную плату и отрегулировать регламент работы. По сообщению очевидцев, сегодня на акцию вышли несколько десятков человек.
С собравшимися встретился Ерлан Сабиев, генеральный директор ТОО «МунайСпецСнаб Компани».
По информации департамента полиции Мангистау, на месте работает полиция Жанаозена для охраны общественного порядка.
С собравшимися встретился Ерлан Сабиев, генеральный директор ТОО «МунайСпецСнаб Компани».
По информации департамента полиции Мангистау, на месте работает полиция Жанаозена для охраны общественного порядка.