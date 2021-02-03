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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:50

Просмотров: 1055

Уриалов сняли на видео в урочище Бозжыра

Пользователь Сети снял на видео уриалов, пробегавших у подножья скалы Наутилус в урочище Бозжыра.

Коллаж из кадров видеоматериала
Стадо уриалов в урочище Бозжыра пользователь Сети снялна видео вчера, 2 февраля. На кадрах видно, как они пробегают у подножья скалы Ушкыр Тау (Наутилус).



Ещё один пользователь опубликовал видео с родником в урочище, к которому животные приходят на водопой.

- Строительство происходит всего в километре от него, - указано в комментарии к видео.



Напомним, недавно стало известно, что в урочище Бозжыра вновь начались строительные работы. В акимате Мангистауской области сообщили, что в четырёх километрах от скал планируют построить туристический объект.



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Комментарии ( 2 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 13:39
Ка отель откроют не удивлюсь если в меню будет бешпармак из уриалов по золотой цене nevizhu
 
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DAD (Посетители) Сегодня, 13:27
Не будет их там скоро.
 
 

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