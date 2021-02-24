О проплаченной пропаганде строительства на Бозжыре рассказал внук Абиша Кекилбаева

Фото Рашида Исмагилова
Внук Абиша Кекилбаева - Абул Кекилбаев заявил о том, что агитация в пользу строительства на Бозжыре спонсируется. Он опубликовал эту информацию на своей странице в социальных сетях сегодня, 24 февраля, передает информационное агентство «КазТАГ».
- Мне стало известно от пула журналистов и блогеров о выделении солидного бюджета для пропаганды строительства гостиницы на Бозжыре. Вот и началась информационная война противников и «группы поддержки» инвесторов, - написал Абул Кекилбаев.
В своем комментарии он предложил открыто публиковать имена всех журналистов и блогеров, пропагандирующих строительство. По его словам, это нужно, «чтобы народ знал своих героев».
Напомним, ранее стало известно, что для строительства отеля на Бозжыре инвестор планирует взять кредит на 37 миллиардов тенге в государственном Банке развития Казахстана.
Эколог Константин Плахов предложил три альтернативные локации для строительства на Бозжыре, которые позволят не навредить экосистеме урочища и благоприятно сказаться на туризме в Мангистау.
Сторонники строительства высказали позицию, что 50 современных вилл и вертолетная площадка позитивно скажутся на экосистеме урочища.
- Мне стало известно от пула журналистов и блогеров о выделении солидного бюджета для пропаганды строительства гостиницы на Бозжыре. Вот и началась информационная война противников и «группы поддержки» инвесторов, - написал Абул Кекилбаев.
В своем комментарии он предложил открыто публиковать имена всех журналистов и блогеров, пропагандирующих строительство. По его словам, это нужно, «чтобы народ знал своих героев».
Напомним, ранее стало известно, что для строительства отеля на Бозжыре инвестор планирует взять кредит на 37 миллиардов тенге в государственном Банке развития Казахстана.
Эколог Константин Плахов предложил три альтернативные локации для строительства на Бозжыре, которые позволят не навредить экосистеме урочища и благоприятно сказаться на туризме в Мангистау.
Сторонники строительства высказали позицию, что 50 современных вилл и вертолетная площадка позитивно скажутся на экосистеме урочища.