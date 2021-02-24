«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 24 Февраля
-10...-14
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 414.94 KZT
  • €1 = 504.03 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 11:56

Просмотров: 569

О проплаченной пропаганде строительства на Бозжыре рассказал внук Абиша Кекилбаева

Внук Абиша Кекилбаева - Абул Кекилбаев заявил о выделении бюджета на пропаганду строительства в урочище Бозжыра. Об этом сообщает информационное агентство «КазТАГ».

Фото Рашида Исмагилова
Внук Абиша Кекилбаева - Абул Кекилбаев заявил о том, что агитация в пользу строительства на Бозжыре спонсируется. Он опубликовал эту информацию на своей странице в социальных сетях сегодня, 24 февраля, передает информационное агентство «КазТАГ».

- Мне стало известно от пула журналистов и блогеров о выделении солидного бюджета для пропаганды строительства гостиницы на Бозжыре. Вот и началась информационная война противников и «группы поддержки» инвесторов, - написал Абул Кекилбаев.

В своем комментарии он предложил открыто публиковать имена всех журналистов и блогеров, пропагандирующих строительство. По его словам, это нужно, «чтобы народ знал своих героев».

Напомним, ранее стало известно, что для строительства отеля на Бозжыре инвестор планирует взять кредит на 37 миллиардов тенге в государственном Банке развития Казахстана.

Эколог Константин Плахов предложил три альтернативные локации для строительства на Бозжыре, которые позволят не навредить экосистеме урочища и благоприятно сказаться на туризме в Мангистау.

Сторонники строительства высказали позицию, что 50 современных вилл и вертолетная площадка позитивно скажутся на экосистеме урочища.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
-6
  • Космос
  • ronn
  • chilian
  • TU-154
  • Феникс
  • zavzav
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • leo529
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:19
Сторонники строительства высказали позицию, что 50 современных вилл и вертолетная площадка позитивно скажутся на экосистеме урочища.

полностью поддерживаю.
когда человек вложит деньги, он будет следить за порядком.
Главное, чтобы государство его тоже контролировало.

а все эти вопли про природжу и экологию просто хайп.
никто из них никогда не парился ни насчет Бозжиры ни на счет остального и тут вдруг все забеспокоились.
99% возникающих понятия не имеют вообще где она находится
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Василий Кравчук
  • касым
  • Космос
  • TU-154
  • zavzav
  • non_alcoholic
 Toryn (Посетители) Сегодня, 12:07
Не удивительно... просто так в открытую конечно никто не ожидал... Чтоб на наши же деньги нам впихивали этот ненужный проект...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика