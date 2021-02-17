«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 17 Февраля
+3...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 416.62 KZT
  • €1 = 506.28 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 09:28

Просмотров: 2209

На строительство отеля на Бозжыре инвестор планирует взять в кредит государственные средства – СМИ

Анонимный источник сообщил о том, что для строительства отеля на Бозжыре инвестор планирует взять кредит на 37 миллиардов тенге в государственном Банке развития Казахстана (БРК). Об этом сообщает информационное агентство «КазТАГ».

Фото Рашида Исмагилова
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что для строительства отеля на Бозжыре инвестор планирует использовать заемные государственные средства. Как сообщает информационное агентство «КазТАГ», сумма затрат составит 37 миллиардов тенге.

- По моей информации, все эти деньги будут получены из БРК, фактически «инвестор» заходит со своей рабочей силой и строительной техникой, и лишь небольшими инвестициями. По размеру площади, которую отдают им в аренду, по «удалению» места строительства от самого «клыка» Бозжыры - много вопросов у экологов, у местных жителей. Жители не против того, чтобы туризм развивался и построили дороги, но они хотят, чтобы все было прагматично и, наконец, местные власти ответили уже на все их вопросы, - рассказал источник.

Он утверждает, что акимат Мангистау действует в соответствии с указаниями более высоких инстанций.

- Акимат выступает за этот проект лишь потому, что поступило соответствующее указание сверху. Общественность вводят в заблуждение. Турецкая компания, которая строила Rixos в Актау, завезла туда ресурсы, теперь назад тащить это невыгодно, и они нашли крупный проект, который продвигают через правительство, - добавил анонимный источник.

По его информации, в настоящий момент власть пытается манипулировать мнением общественности.

- В пятницу Габидула Абдрахимов, бывший советник премьера, ныне вице-министр культуры и спорта, у себя на странице в Instagram дает пост о том, что «надо поддержать» и следом в СМИ появляется старое обращение интеллигенции области. Выдают новость, что «они поддержали» проект. «Письмо интеллигенции» было опубликовано ими еще в прошлом году, когда президент Токаев поручил всесторонне изучить проект. Местная интеллигенция, журналисты и писатели тогда отметили, что не против туризма, но не в том виде, как изначально было задумано – до 4 километров от Бозжыры построить, - сообщил источник.

Недосказанность от властей, по его словам, вызывает еще больше вопросов у жителей Мангистауской области. Он также отметил недочеты общественных слушаний по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» проекта строительства на Бозжыре.

- По открытому проекту, который показывали 5 февраля, ни инвесторы, ни те, кто пришли ознакамливать, не смогли защититься. Не смогли ответить на вопросы экологов и жителей, и люди потеряли доверие к местной власти – они просто не знают, кому верить, - заключил источник.

Напомним, несмотря на многочисленные ошибки в документе, общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе» признаны состоявшимися.

Независимый эксперт-эколог Константин Плахов по приглашению группы экологических активистов посетил урочище Бозжыра и изучил альтернативные локации для строительства туристического объекта. Он рассказал об опасности строительства в урочище и перспективах развития экотуризма в Мангистау.

Несколько представителей мангистауской интеллигенции опубликовали обращение к президенту, в котором выразили поддержку проекту строительства в урочище Бозжыра. Внештатный советник премьер-министра Республики Казахстан Ербол Едилов, который ранее опубликовал письмо от интеллигенции Мангистау к президенту, сообщил, что не знает, кто распространяет этот документ в Сети.

Археолог Андрей Астафьев заявил, что на обращении к президенту в поддержку строительства на Бозжыре напротив его имени стоит не его подпись.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 16 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 13:22
Кто же разрешил там строить? Фамилия?

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 13:16
Ну а как вы думали? Далеко ходить не надо, строят в Курыке зерновой терминал , а актауские терминалы не загруженны ! Где объёмы брать будете?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 12:27
*акимат Мангистау действует в соответствии с указаниями более высоких инстанций*...- указываем, перенести туда же акиматы, пусть строят на свои распиленные средства себе жильё там , раз уж всё таки народ им не указ , а строить там по любому будут, что по указке наметили, без всяких опросов- разрешений...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 302847066 (Посетители) Сегодня, 12:14
Как вообще 37 миллиардов могут окупится этим отелем??? Как шьёрт побери,вы в своём уме??? И это всё ещё и за государственный счёт??? Но коммент...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:13
Этот отель строится для богатых арабов и всякого калибра шейхов из эмиратов...что-бы охотится на сокола балабана и тд и тп...01 и его приближённые постоянно тусят в арабских странах...так сказать ответочка вежливости от кз... beer2 С каких пор разрешено строительство в заповеднике? Юнеско...ау ты где???
 
-1
  • Альфарий
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • from Aktau
  • 302847066
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 11:47
объясните пожалуйста, что из себя представляет этот Бозжыра, чтобы рядом строить целый отель? судя по фоткам, нагромождение высоких острых скал. окупиться ли этот отель? на что там смотреть, на этом Бозжыре?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • Космос
  • tolk
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 11:32
Интересный разворот однако же...нам ещё собираются его впихнуть...за счёт налогоплательщиков...то есть за счёт простого народа... когда сам народ в лице самой общественности вот уже который месяц бьётся за запрет на строительство в окрестностях Бозжиры...и тут пожалуйста...вот вам как говорится подарочек и распишитесь...видетели турецкий инвестор своё время поистратился на возведение и вложений средств в Rixos Spa Caspian Resorts и походу ещё не отбил свои денежки... интересно девки пляшут.... если само правительство плюет на мнение народа так как там засели лоббисты, кто продвигает всю эту затею...вот так пусть они сами и оплачивают свои хотелки, а то привыкли как,что сразу лезть в карманы налогоплательщиков...Позор таким властям...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Сергей Владимиров
  • Мужик
  • дорожник
 vaterloo (Посетители) Сегодня, 11:16
За наши деньги нас имеют!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • tolk
 chilian (Посетители) Сегодня, 11:11
Что за бизнес-план такой? Он же не отобьет эти деньги, не то, что заработать. Руководство БРК надо в шею гнать, если они одобрят и выдадут деньги под этот проект.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • tolk
 lekler (Посетители) Сегодня, 10:44
Это свои с верхушки хотят взять наши деньги, построить и с этого иметь деньги. Риксос отгрохали, дорогу подвели и все ещё строят вокруг него. Эти бы деньги для народа бы благое сделали бы лучше.
 
Страницы:
 
1 2
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика