На строительство отеля на Бозжыре инвестор планирует взять в кредит государственные средства – СМИ

Фото Рашида Исмагилова
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что для строительства отеля на Бозжыре инвестор планирует использовать заемные государственные средства. Как сообщает информационное агентство «КазТАГ», сумма затрат составит 37 миллиардов тенге.
- По моей информации, все эти деньги будут получены из БРК, фактически «инвестор» заходит со своей рабочей силой и строительной техникой, и лишь небольшими инвестициями. По размеру площади, которую отдают им в аренду, по «удалению» места строительства от самого «клыка» Бозжыры - много вопросов у экологов, у местных жителей. Жители не против того, чтобы туризм развивался и построили дороги, но они хотят, чтобы все было прагматично и, наконец, местные власти ответили уже на все их вопросы, - рассказал источник.
Он утверждает, что акимат Мангистау действует в соответствии с указаниями более высоких инстанций.
- Акимат выступает за этот проект лишь потому, что поступило соответствующее указание сверху. Общественность вводят в заблуждение. Турецкая компания, которая строила Rixos в Актау, завезла туда ресурсы, теперь назад тащить это невыгодно, и они нашли крупный проект, который продвигают через правительство, - добавил анонимный источник.
По его информации, в настоящий момент власть пытается манипулировать мнением общественности.
- В пятницу Габидула Абдрахимов, бывший советник премьера, ныне вице-министр культуры и спорта, у себя на странице в Instagram дает пост о том, что «надо поддержать» и следом в СМИ появляется старое обращение интеллигенции области. Выдают новость, что «они поддержали» проект. «Письмо интеллигенции» было опубликовано ими еще в прошлом году, когда президент Токаев поручил всесторонне изучить проект. Местная интеллигенция, журналисты и писатели тогда отметили, что не против туризма, но не в том виде, как изначально было задумано – до 4 километров от Бозжыры построить, - сообщил источник.
Недосказанность от властей, по его словам, вызывает еще больше вопросов у жителей Мангистауской области. Он также отметил недочеты общественных слушаний по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» проекта строительства на Бозжыре.
- По открытому проекту, который показывали 5 февраля, ни инвесторы, ни те, кто пришли ознакамливать, не смогли защититься. Не смогли ответить на вопросы экологов и жителей, и люди потеряли доверие к местной власти – они просто не знают, кому верить, - заключил источник.
Напомним, несмотря на многочисленные ошибки в документе, общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе» признаны состоявшимися.
Независимый эксперт-эколог Константин Плахов по приглашению группы экологических активистов посетил урочище Бозжыра и изучил альтернативные локации для строительства туристического объекта. Он рассказал об опасности строительства в урочище и перспективах развития экотуризма в Мангистау.
Несколько представителей мангистауской интеллигенции опубликовали обращение к президенту, в котором выразили поддержку проекту строительства в урочище Бозжыра. Внештатный советник премьер-министра Республики Казахстан Ербол Едилов, который ранее опубликовал письмо от интеллигенции Мангистау к президенту, сообщил, что не знает, кто распространяет этот документ в Сети.
Археолог Андрей Астафьев заявил, что на обращении к президенту в поддержку строительства на Бозжыре напротив его имени стоит не его подпись.
- По моей информации, все эти деньги будут получены из БРК, фактически «инвестор» заходит со своей рабочей силой и строительной техникой, и лишь небольшими инвестициями. По размеру площади, которую отдают им в аренду, по «удалению» места строительства от самого «клыка» Бозжыры - много вопросов у экологов, у местных жителей. Жители не против того, чтобы туризм развивался и построили дороги, но они хотят, чтобы все было прагматично и, наконец, местные власти ответили уже на все их вопросы, - рассказал источник.
Он утверждает, что акимат Мангистау действует в соответствии с указаниями более высоких инстанций.
- Акимат выступает за этот проект лишь потому, что поступило соответствующее указание сверху. Общественность вводят в заблуждение. Турецкая компания, которая строила Rixos в Актау, завезла туда ресурсы, теперь назад тащить это невыгодно, и они нашли крупный проект, который продвигают через правительство, - добавил анонимный источник.
По его информации, в настоящий момент власть пытается манипулировать мнением общественности.
- В пятницу Габидула Абдрахимов, бывший советник премьера, ныне вице-министр культуры и спорта, у себя на странице в Instagram дает пост о том, что «надо поддержать» и следом в СМИ появляется старое обращение интеллигенции области. Выдают новость, что «они поддержали» проект. «Письмо интеллигенции» было опубликовано ими еще в прошлом году, когда президент Токаев поручил всесторонне изучить проект. Местная интеллигенция, журналисты и писатели тогда отметили, что не против туризма, но не в том виде, как изначально было задумано – до 4 километров от Бозжыры построить, - сообщил источник.
Недосказанность от властей, по его словам, вызывает еще больше вопросов у жителей Мангистауской области. Он также отметил недочеты общественных слушаний по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» проекта строительства на Бозжыре.
- По открытому проекту, который показывали 5 февраля, ни инвесторы, ни те, кто пришли ознакамливать, не смогли защититься. Не смогли ответить на вопросы экологов и жителей, и люди потеряли доверие к местной власти – они просто не знают, кому верить, - заключил источник.
Напомним, несмотря на многочисленные ошибки в документе, общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе» признаны состоявшимися.
Независимый эксперт-эколог Константин Плахов по приглашению группы экологических активистов посетил урочище Бозжыра и изучил альтернативные локации для строительства туристического объекта. Он рассказал об опасности строительства в урочище и перспективах развития экотуризма в Мангистау.
Несколько представителей мангистауской интеллигенции опубликовали обращение к президенту, в котором выразили поддержку проекту строительства в урочище Бозжыра. Внештатный советник премьер-министра Республики Казахстан Ербол Едилов, который ранее опубликовал письмо от интеллигенции Мангистау к президенту, сообщил, что не знает, кто распространяет этот документ в Сети.
Археолог Андрей Астафьев заявил, что на обращении к президенту в поддержку строительства на Бозжыре напротив его имени стоит не его подпись.