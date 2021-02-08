«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 08 Февраля
+2...0
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.82 KZT
  • €1 = 503.71 KZT
  • 1 RUB = 5.63 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:56

Просмотров: 1565

Общественные слушания по стройке на Бозжыре признали состоявшимися

Несмотря на многочисленные ошибки в документе, общественные слушания по разделу «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) к рабочему проекту «Гостиничный комплекс в Каракиянском районе» признаны состоявшимися. Об этом сообщили в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Фото из открытых источников
Общественные слушания по разделу ОВОС проекта туристического объекта на Бозжыре признали состоявшимися вопреки замечаниям экологов и природозащитников.

- Присутствовали эксперты с обеих сторон, значит, согласно инструкции, мы можем считать эти слушания состоявшимися, - рассказали в управлении.

По словам Есенкоса Адильбаева, заместителя руководителя управления, инвестору предоставили семь дней на доработку проекта с учетом прозвучавших замечаний.

- Протокол слушаний будет размещен для публикации на интернет-ресурсе местного исполнительного органа не позднее семи рабочих дней после проведения слушаний, - сообщил Есенкос Адильбаев.

Напомним, общественные слушания по разделу ОВОС проекта будущего туристического объекта состоялись 5 февраля.

Эксперты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия в своем отзыве к ОВОС подвергли документ критике.

В Ассоциации практикующих экологов предложили отправить проект на доработку, а затем повторно вынести на общественные слушания.

Председатель общественного объединения «Эком» Светлана Могилюк заявила, что слушания прошли с нарушениями норм Орхусской конвенции и правил проведения общественных слушаний, регламентирующих эту процедуру.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 21:04
Надо запустить флэшмоб в инстаграмме "Спасем Бозжиру". Пусть весь мир узнает, как в Казахстане убивают природу, животных и прекрасные места, которые должны оставаться наследием и историей казахского народа. Пусть весь мир узнает, как наша верхушка любит деньги.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 20:45
Проблемы индейцев шерифа не волнуют

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alesha
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 19:27
Ну, что и требовалось доказать.... и что так глотки рвали общественники, когда власти имущих уже давно поделили лакомый кусочек земли и им до одного места.. вся эта местная природа и памятники, когда на кану стоит сумма семизначными цифрами, сейчас они без никакого напряга выиграли право на варварское разрушения и строительство новых объектов возле заповедника... завтра им и этого станет мало....и они вся эта армия чинуш и олигархов... как прожорливая саранча полетит на новые природные, реликтовые памятники древнего Мангистау.... урочище Саура, подножия горы Шеркала, Тамшалы ....когда на кану сиюминутная выгода и прибыль в кармане их уже никто не остановить как только обращение к мировому сообществу в ООН и ЮНЕСКО пока ещё непоздно если нашим властям безразлична история и судьба древних памятников культуры и наследия...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alesha
 пипл (Посетители) Сегодня, 19:01
Ну вот и все. Плевок в направление народа. Даже не плевок, а смачный харчок

Любой другой проект вернули бы на доработку
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика