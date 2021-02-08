Общественные слушания по стройке на Бозжыре признали состоявшимися

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Общественные слушания по разделу ОВОС проекта туристического объекта на Бозжыре признали состоявшимися вопреки замечаниям экологов и природозащитников.
- Присутствовали эксперты с обеих сторон, значит, согласно инструкции, мы можем считать эти слушания состоявшимися, - рассказали в управлении.
По словам Есенкоса Адильбаева, заместителя руководителя управления, инвестору предоставили семь дней на доработку проекта с учетом прозвучавших замечаний.
- Протокол слушаний будет размещен для публикации на интернет-ресурсе местного исполнительного органа не позднее семи рабочих дней после проведения слушаний, - сообщил Есенкос Адильбаев.
Напомним, общественные слушания по разделу ОВОС проекта будущего туристического объекта состоялись 5 февраля.
Эксперты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия в своем отзыве к ОВОС подвергли документ критике.
В Ассоциации практикующих экологов предложили отправить проект на доработку, а затем повторно вынести на общественные слушания.
Председатель общественного объединения «Эком» Светлана Могилюк заявила, что слушания прошли с нарушениями норм Орхусской конвенции и правил проведения общественных слушаний, регламентирующих эту процедуру.
- Присутствовали эксперты с обеих сторон, значит, согласно инструкции, мы можем считать эти слушания состоявшимися, - рассказали в управлении.
По словам Есенкоса Адильбаева, заместителя руководителя управления, инвестору предоставили семь дней на доработку проекта с учетом прозвучавших замечаний.
- Протокол слушаний будет размещен для публикации на интернет-ресурсе местного исполнительного органа не позднее семи рабочих дней после проведения слушаний, - сообщил Есенкос Адильбаев.
Напомним, общественные слушания по разделу ОВОС проекта будущего туристического объекта состоялись 5 февраля.
Эксперты Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия в своем отзыве к ОВОС подвергли документ критике.
В Ассоциации практикующих экологов предложили отправить проект на доработку, а затем повторно вынести на общественные слушания.
Председатель общественного объединения «Эком» Светлана Могилюк заявила, что слушания прошли с нарушениями норм Орхусской конвенции и правил проведения общественных слушаний, регламентирующих эту процедуру.