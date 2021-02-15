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ЛАДА.kz » Экология

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 19:13

Просмотров: 1572

Андрей Астафьев: Я не подписывал обращение к президенту в поддержку стройки на Бозжыре

Археолог Андрей Астафьев заявил, что на обращении к президенту в поддержку строительства на Бозжыре напротив его имени стоит не его подпись.

Фото Рашида Исмагилова
Мангистауский археолог Андрей Астафьев заявил, что не имеет отношения к обращению интеллигенции в поддержку строительства на Бозжыре, которое ранее появилось в Сети.

- Я не подписывал этот документ, даже не видел его. Мне прислали скриншоты этого файла, и подпись, которая стоит напротив моего имени – не моя, – добавил археолог.

Напомним, ранее Ербол Едилов, внештатный советник премьер-министра РК, опубликовал на своей странице в социальных сетях обращение нескольких представителей мангистауской интеллигенции, которые выступили в поддержку строительства в урочище Бозжыра.



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Комментарии ( 3 )

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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 21:21
А кто подписал?
Андрею не интересно?
 
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  • DAD
 Феникс (Посетители) Сегодня, 21:14
Цитата: tolk
Премьер со своим помощником в лужу сели.

Да, это у них получилось мягко говоря как-то не гигиенично!
 
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 tolk (Посетители) Сегодня, 20:03
Ну что тут скажешь? Премьер со своим помощником в лужу сели.
 
 

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