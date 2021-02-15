Андрей Астафьев: Я не подписывал обращение к президенту в поддержку стройки на Бозжыре

Фото Рашида Исмагилова
Мангистауский археолог Андрей Астафьев заявил, что не имеет отношения к обращению интеллигенции в поддержку строительства на Бозжыре, которое ранее появилось в Сети.
- Я не подписывал этот документ, даже не видел его. Мне прислали скриншоты этого файла, и подпись, которая стоит напротив моего имени – не моя, – добавил археолог.
Напомним, ранее Ербол Едилов, внештатный советник премьер-министра РК, опубликовал на своей странице в социальных сетях обращение нескольких представителей мангистауской интеллигенции, которые выступили в поддержку строительства в урочище Бозжыра.
- Я не подписывал этот документ, даже не видел его. Мне прислали скриншоты этого файла, и подпись, которая стоит напротив моего имени – не моя, – добавил археолог.
Напомним, ранее Ербол Едилов, внештатный советник премьер-министра РК, опубликовал на своей странице в социальных сетях обращение нескольких представителей мангистауской интеллигенции, которые выступили в поддержку строительства в урочище Бозжыра.