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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:15

Просмотров: 1296

На рынке «Волна» в Актау начали уборку после пожара

На пострадавшем от пожара рынке «Волна» начали уборку территории и демонтаж сгоревшего оборудования.

Фото Рашида Исмагилова
На рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау сегодня, 18 марта, начали устранять последствия пожара.



На рынке «Волна» в Актау начали уборку после пожара

На рынке «Волна» в Актау начали уборку после пожара

На рынке «Волна» в Актау начали уборку после пожара

На рынке «Волна» в Актау начали уборку после пожара

Фото и видео Рашида Исмагилова


Напомним, о пожаре стало известно в ночь с 15 на 16 марта.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.

Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.

Позже очевидцы сообщили о втором пожаре, начавшемся на территории рынка. Вскоре его потушили.

Пожарные рассказали, что второе возгорание произошло из-за деревянного мусора на территории рынка.

Корреспонденты Lada.kz сняли на видео последствия пожара.

Директор рынка, Калампыр Оразбаева, сообщила, что ремонт торговых рядов является первоочередной целью руководства торговой площадки.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 20:51
... конечно как не прискорбно это осознавать, что многие частники остались без средств к существованию и чтобы снова хоть как-нибудь компенсировать и восстановить свой бизнес им снова придется влазить в долги... брать всякого рода кредиты,займы....но самое главное замечания всё таки нерадивому руководству в лице директора рынка,что в своё время не предусмотрели об установке дополнительной подстанции для питания напряжение на самом рынке, тогда бы не было всякого рода возгорании, а что сейчас толку от того даже если снова восстановят этот многострадальный рынок где гарантия того,что он снова не полыхнет от коротких замыканий от изношенности самих электросетей....
 
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  • ЁмоЁ
  • Ирон
 zorro (Посетители) Сегодня, 17:28
Рынок не плохой и выбора побольше, но имеется минусы:
1. На парковке все время стоить запах от трупов (контейнера мусорные)
2. Зимой очень холодно из-за крыши прилавок;
3. Летом парилка тоже самое из-за крыши;
Сделайте крытым как желтый рынок, либо сделайте нормальную крышу не из металла.
 
 

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