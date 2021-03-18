На рынке «Волна» в Актау начали уборку после пожара

Фото Рашида Исмагилова
На рынке «Волна» в 5 микрорайоне Актау сегодня, 18 марта, начали устранять последствия пожара.
Напомним, о пожаре стало известно в ночь с 15 на 16 марта.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.
Позже очевидцы сообщили о втором пожаре, начавшемся на территории рынка. Вскоре его потушили.
Пожарные рассказали, что второе возгорание произошло из-за деревянного мусора на территории рынка.
Корреспонденты Lada.kz сняли на видео последствия пожара.
Директор рынка, Калампыр Оразбаева, сообщила, что ремонт торговых рядов является первоочередной целью руководства торговой площадки.
Фото и видео Рашида Исмагилова
Напомним, о пожаре стало известно в ночь с 15 на 16 марта.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили подробности происшествия.
Редакция Lada.kz обратилась за комментариями к директору рынка «Волна», продавцам и пресс-службе акимата Актау.
Позже очевидцы сообщили о втором пожаре, начавшемся на территории рынка. Вскоре его потушили.
Пожарные рассказали, что второе возгорание произошло из-за деревянного мусора на территории рынка.
Корреспонденты Lada.kz сняли на видео последствия пожара.
Директор рынка, Калампыр Оразбаева, сообщила, что ремонт торговых рядов является первоочередной целью руководства торговой площадки.