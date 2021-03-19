В акимате Мангистау прокомментировали состояние трассы «МАЭК-Курык» после дождя

Коллаж из фото пользователя Lada.kz
Житель Актау обратился в редакцию Lada.kz с просьбой разобраться с ситуацией касательно новой дороги от водозаборного канала местного энергокомбината до морского порта Курык. Мужчина отметил, что после дождя обочину дорожного полотна размыло. Своё недовольство он опубликовал в рубрике «Народные новости».
В пресс-службе главы региона пояснили, что объект ещё не введён в эксплуатацию, но тем не менее дорога открыта для проезда транспортных средств.
- Реконструкция этой дороги началась в 2019 году. По итогам конкурса подрядной организацией объявлено ТОО «Акжол қурылыс», осуществляет авторский надзор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис», технический надзор – ТОО «Аско сервис Шетпе». Уже завершены работы по укладке асфальта, а также велодорожки и тротуара протяженностью 15,6 километра из 27 километров. В результате ливневых осадков на обочине дороги образовались размывы. Указанные дефекты восстанавливаются за счёт подрядной организации, - пояснили в пресс-службе акима области.
Там отметили, что из-за ведения ремонтных работ автодорога ещё не принята в собственность государства.
- Согласно договору, после введения объекта в эксплуатацию подрядчик предоставляет гарантию заказчику на эксплуатацию сроком на два года. В гарантию, предоставляемую подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, - добавили в пресс-службе главы региона.
В пресс-службе главы региона пояснили, что объект ещё не введён в эксплуатацию, но тем не менее дорога открыта для проезда транспортных средств.
- Реконструкция этой дороги началась в 2019 году. По итогам конкурса подрядной организацией объявлено ТОО «Акжол қурылыс», осуществляет авторский надзор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис», технический надзор – ТОО «Аско сервис Шетпе». Уже завершены работы по укладке асфальта, а также велодорожки и тротуара протяженностью 15,6 километра из 27 километров. В результате ливневых осадков на обочине дороги образовались размывы. Указанные дефекты восстанавливаются за счёт подрядной организации, - пояснили в пресс-службе акима области.
Там отметили, что из-за ведения ремонтных работ автодорога ещё не принята в собственность государства.
- Согласно договору, после введения объекта в эксплуатацию подрядчик предоставляет гарантию заказчику на эксплуатацию сроком на два года. В гарантию, предоставляемую подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, - добавили в пресс-службе главы региона.