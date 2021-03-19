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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 14:21

Просмотров: 2961

В акимате Мангистау прокомментировали состояние трассы «МАЭК-Курык» после дождя

Жалобу жителя Актау на состояние дороги от водозаборного канала ТОО «МАЭК-Казатомпром» до морского порта Курык прокомментировали в пресс-службе акима Мангистауской области.

Коллаж из фото пользователя Lada.kz
Житель Актау обратился в редакцию Lada.kz с просьбой разобраться с ситуацией касательно новой дороги от водозаборного канала местного энергокомбината до морского порта Курык. Мужчина отметил, что после дождя обочину дорожного полотна размыло. Своё недовольство он опубликовал в рубрике «Народные новости».

В пресс-службе главы региона пояснили, что объект ещё не введён в эксплуатацию, но тем не менее дорога открыта для проезда транспортных средств.

- Реконструкция этой дороги началась в 2019 году. По итогам конкурса подрядной организацией объявлено ТОО «Акжол қурылыс», осуществляет авторский надзор ТОО «Мунайгазпроект-Сервис», технический надзор – ТОО «Аско сервис Шетпе». Уже завершены работы по укладке асфальта, а также велодорожки и тротуара протяженностью 15,6 километра из 27 километров. В результате ливневых осадков на обочине дороги образовались размывы. Указанные дефекты восстанавливаются за счёт подрядной организации, - пояснили в пресс-службе акима области.

Там отметили, что из-за ведения ремонтных работ автодорога ещё не принята в собственность государства.

- Согласно договору, после введения объекта в эксплуатацию подрядчик предоставляет гарантию заказчику на эксплуатацию сроком на два года. В гарантию, предоставляемую подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, - добавили в пресс-службе главы региона.



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Комментарии ( 4 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:17
Говорят, что в Германии автобаны, которые строили еще при Гитлере, до сих пор в отличном состоянии.
Видимо дело в самой структуре дороги.
Там несколько подстилающих дренирующих слоев.
У нас на пухляк укладывают покрытие дороги и, понятное дело, дорога стоит до первого дождя.
Видимо у нас делать правильно не интересно, долго не надо будет ремонтировать.
А это опять ДЕНЬГИ. Понимаете о чем я говорю?
 
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non_alcoholic (Посетители) Сегодня, 18:07
не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, - добавили в пресс-службе главы региона. грамотно так отсекли все возможные претензии, под это дело все, что угодно можно подогнать....
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 17:22
Два года гаранитии ? Ха ха!

Ещё в эксплуатацию не сдали ,уже поплыла.
 
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  • tolk
 NeirosMD (Посетители) Сегодня, 15:55
Уплывает обочина... Уже латки на дороге ставят. Причём бездарно... Не могут вровень уложить, провал на провале.
Новая дорога!!! Ещё доделать не доделали, а голова уже сгнила.
 
 

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