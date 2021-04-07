«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 08 Апреля
+12...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 430.77 KZT
  • €1 = 511.93 KZT
  • 1 RUB = 5.55 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:23

Просмотров: 1160

Пускать в автобус пассажиров без масок не будут в Актау

В маршрутные автобусы пассажиры без масок не будут допускаться кондукторами. Чиновники планируют проводить рейды с проверками соблюдения этих требований, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото из доступных источников
Постановлением главного санитарного врача региона от 6 марта сообщалось о соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режимов. Наполняемость автобусов пассажирами не должна быть больше количества посадочных мест.

Теперь при несоблюдении масочного режима кондукторы имеют право не запустить пассажира в автобус.

Как проинформировали в городском акимате, чиновники будут проводить рейды и выявлять пассажиров - «безмасочников».

Рейды планируют начать с 8 апреля.

- Эпидемия коронавируса снова набирает обороты: три соседние области вошли в «красную» зону. В связи с этим просим соблюдать санитарные нормы и носить маски в общественном транспорте. Берегите себя и своих близких, - дополнили в акимате.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
GOAT (Посетители) Сегодня, 00:54
Цитата: Феникс
Все кто в масках будут ездить в автобусе и радоваться жизни

Чему радоваться? Природой задумано так, что обмен вирусами это нормально! Так вырабатывается коллективный иммунитет, слабые вымирают, это закон природы!
А вы напялили тряпки на лицо, которые никак, от слова совсем, не могут вас защитить от вирусов! Вы что пытаетесь оградить свой иммунитет от вирусов? Так он тогда одрехлеет и вообще работать прекратит, и от любого чиха вы смертельно заболеете. Лучшая маска это иммунитет! Так вот и повышайте его ведя здоровый образ жизни! А маска это ложная защита! Я знаю не одного человека, которые усердно носили маску и каску и всё равно заболели.
Чтобы защитить себя от вируса надо надеть скафандр как у вирусологов, с изолированной подачей воздуха! А не маску из простых тканей.
Вы логику включите! Зачем бы вирусологи создавали бы такие сложные костюмы, если можно простой маской защитится? Они что идиоты?
Всю жизнь люди болели гриппом и воспалением лёгких и при эпидемиях никто не носил маску, а тут политики решили превратить людей в рабов и решили начать с запугивания и надевании намордников! Большинство людей переболели на ногах, и уже выработали иммунитет.
Конечно никто не запрещает вам носить хоть маску, хоть противогаз, это не запрещено законом, хоть скафандр одевайте, но заставлять людей одевать, то что он не желает - это нарушение прав человека!
 
-1
  • GOAT
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • alesha
 Феникс (Посетители) Сегодня, 00:09
Цитата: Cain_77
Всем пацакам носить намордники и радоваться жизни

Все кто в масках будут ездить в автобусе и радоваться жизни, а те кто много выпендривается и не желает одевать защитную маску пацаки, не пацаки будут бежать за автобусом на своих двоих. В результате в автобусах будет меньше народу - больше кислороду, особенно в час пик. Ну и кто в данной ситуации счастливчик?
Рейды с проверками соблюдения этих требований не помешают и во всех общественных местах.
 
-1
  • GOAT
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Феникс
  • alesha
 ЛС (Посетители) Вчера, 23:56
Да не ужели... наконец дошло, как надо дисциплинировать безответственных граждан. Как не зайдешь в автобус, так большенство без масок, включая кондуктора. Давно пора принять данные меры, а не дожидаться роста заболеваемости.
 
-1
  • Феникс
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Trump Organization
  • GOAT
 Cain_77 (Посетители) Вчера, 22:23
Приказ господина ПЖ. Всем пацакам носить намордники и радоваться жизни
 
-2
  • leo529
  • GOAT
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Trump Organization
  • ЛС
  • Феникс
  • alesha
 крякозя́бр (Посетители) Вчера, 22:09
Давно пора!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика