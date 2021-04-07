Пускать в автобус пассажиров без масок не будут в Актау

- Эпидемия коронавируса снова набирает обороты: три соседние области вошли в «красную» зону. В связи с этим просим соблюдать санитарные нормы и носить маски в общественном транспорте. Берегите себя и своих близких, - дополнили в акимате.

Постановлением главного санитарного врача региона от 6 марта сообщалось о соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного и масочного режимов. Наполняемость автобусов пассажирами не должна быть больше количества посадочных мест.Теперь при несоблюдении масочного режима кондукторы имеют право не запустить пассажира в автобус.Как проинформировали в городском акимате, чиновники будут проводить рейды и выявлять пассажиров - «безмасочников».Рейды планируют начать с 8 апреля.