Стоимость бензина марки АИ-92 поднялась на заправках в Актау

Фото с сайта motor.ru
В Актау вновь выросла цена на самый ходовой бензин марки АИ-92.
На автозаправочных станциях «КазМунайГаз» с сегодняшнего дня цена на бензин АИ-92 составляет 170 тенге за литр.
На заправках «Sinooil» топливо отпускают по 162 тенге.
На заправках «Helios» цена на бензин марки АИ-92 составила 165 тенге за литр.
На заправке «Сункар» бензин марки АИ-92 отпускают по 172 тенге.
Эксперт нефтегазовой отрасли, ведущий программы «Байдильдинов. Нефть» Олжас Байдильдинов объяснил, почему это происходит.
После новостей о росте цен на бензин Министерство энергетики распространило сообщение, что ведомство не в ответе за стоимость ГСМ.
- На сегодняшний день цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются и определяются рынком на основе спроса и предложений. Конечная цена для потребителей складывается на основании оптовой стоимости нефтепродукта, всех транспортных расходов до АЗС, хранение на нефтебазах, расходы розничного реализатора, а также акцизы и налоги, - говорится в тексте сообщения.
Эксперт Олжас Байдильдинов объяснил, что повышение цен связано с многими факторами, среди них курс валют, инфляция.
- Цены должны были вырасти ещё в прошлом году. По факту уже год назад бензин продавали в РК ниже себестоимости. К примеру, нефть на наши НПЗ поставляет по цене около 30 долларов США за баррель, то есть в два раза ниже мировых цен. Если перевести баррель сырой нефти в литры, то литр казахстанской нефти на мировых рынках стоит примерно 170 тенге, а бензин сейчас продают по 160-165 за литр. То есть готовый продукт стоит дешевле, чем сырьё! Это как если бы сметана стоила дешевле молока. Такой ситуации ведь никогда не было, а по бензину она сложилась и уже долгое время держится в таком диапазоне. То есть нефть, как и любой товар имеет свою себестоимость, и она с каждым годом растёт из-за валютных курсов, инфляции, в том числе и роста заработных плат. Ведь нефтяники и сервисники периодически требуют это, - сказал он.
Он отметил, что Казахстан входит в топ-10 стран по самому дешёвому бензину. Если точнее - на восьмом месте. В то же время в соседних с Казахстаном странах бензин в среднем дороже на 60-100 тенге. К примеру, в России с начала года наблюдается рост розничных цен на три процента до 270 тенге за бензин марки АИ-92.
Напомним, что из-за неполадок на Атырауском заводе произошли сбои поставок бензина в Мангистау.
На вопрос, связан ли рост цен с ремонтом НПЗ, эксперт ответил следующее:
- Плановый и внеплановый ремонты НПЗ, конечно, могут влиять на внутренний рынок, однако правительство всегда держит на контроле данный вопрос, и перед плановыми ремонтными работами всегда есть задача обеспечить комфортный уровень запасов. В настоящее время дефицита ГСМ нет. И это хорошо, так как бывали периоды, когда мы сталкивались с табличками «Бензин только по талонам». Однако цены все же будут расти. Слишком большой разрыв между Казахстаном и соседними странами, - добавил эксперт.
На автозаправочных станциях «КазМунайГаз» с сегодняшнего дня цена на бензин АИ-92 составляет 170 тенге за литр.
На заправках «Sinooil» топливо отпускают по 162 тенге.
На заправках «Helios» цена на бензин марки АИ-92 составила 165 тенге за литр.
На заправке «Сункар» бензин марки АИ-92 отпускают по 172 тенге.
Эксперт нефтегазовой отрасли, ведущий программы «Байдильдинов. Нефть» Олжас Байдильдинов объяснил, почему это происходит.
После новостей о росте цен на бензин Министерство энергетики распространило сообщение, что ведомство не в ответе за стоимость ГСМ.
- На сегодняшний день цены на внутреннем рынке нефтепродуктов не регулируются и определяются рынком на основе спроса и предложений. Конечная цена для потребителей складывается на основании оптовой стоимости нефтепродукта, всех транспортных расходов до АЗС, хранение на нефтебазах, расходы розничного реализатора, а также акцизы и налоги, - говорится в тексте сообщения.
Эксперт Олжас Байдильдинов объяснил, что повышение цен связано с многими факторами, среди них курс валют, инфляция.
- Цены должны были вырасти ещё в прошлом году. По факту уже год назад бензин продавали в РК ниже себестоимости. К примеру, нефть на наши НПЗ поставляет по цене около 30 долларов США за баррель, то есть в два раза ниже мировых цен. Если перевести баррель сырой нефти в литры, то литр казахстанской нефти на мировых рынках стоит примерно 170 тенге, а бензин сейчас продают по 160-165 за литр. То есть готовый продукт стоит дешевле, чем сырьё! Это как если бы сметана стоила дешевле молока. Такой ситуации ведь никогда не было, а по бензину она сложилась и уже долгое время держится в таком диапазоне. То есть нефть, как и любой товар имеет свою себестоимость, и она с каждым годом растёт из-за валютных курсов, инфляции, в том числе и роста заработных плат. Ведь нефтяники и сервисники периодически требуют это, - сказал он.
Он отметил, что Казахстан входит в топ-10 стран по самому дешёвому бензину. Если точнее - на восьмом месте. В то же время в соседних с Казахстаном странах бензин в среднем дороже на 60-100 тенге. К примеру, в России с начала года наблюдается рост розничных цен на три процента до 270 тенге за бензин марки АИ-92.
Напомним, что из-за неполадок на Атырауском заводе произошли сбои поставок бензина в Мангистау.
На вопрос, связан ли рост цен с ремонтом НПЗ, эксперт ответил следующее:
- Плановый и внеплановый ремонты НПЗ, конечно, могут влиять на внутренний рынок, однако правительство всегда держит на контроле данный вопрос, и перед плановыми ремонтными работами всегда есть задача обеспечить комфортный уровень запасов. В настоящее время дефицита ГСМ нет. И это хорошо, так как бывали периоды, когда мы сталкивались с табличками «Бензин только по талонам». Однако цены все же будут расти. Слишком большой разрыв между Казахстаном и соседними странами, - добавил эксперт.