Рабочие ещё одной компании в Жанаозене вышли к акимату

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Сегодня, 20 апреля 2021 года, возле здания акимата Жанаозена собрались работники ТОО «Мадиева» с требованием повысить им заработную плату.
Также работники ТОО «Мадиева» опубликовали видеообращение.
- Мы обслуживаем компанию «МунайФилдСервис». Работаем три года вне штата. Нам обещали, что возьмут нас в штат, но так и не взяли. Зарплата у нас 80–90 тысяч тенге. Писали письма в акимат, но безрезультатно. Мы требуем взять нас в штат компании «МунайФилдСервис» и повысить зарплату до 180–200 тысяч тенге, - рассказал один из работников в видеообращении.
В инспекции труда Мангистауской области сообщили, что по этому вопросу ведётся работа.
Напомним, вчера, 19 апреля, рабочие еще одной компании из Жанаозена объявили забастовку и выдвинули ультиматум властям.
Также работники ТОО «Мадиева» опубликовали видеообращение.
- Мы обслуживаем компанию «МунайФилдСервис». Работаем три года вне штата. Нам обещали, что возьмут нас в штат, но так и не взяли. Зарплата у нас 80–90 тысяч тенге. Писали письма в акимат, но безрезультатно. Мы требуем взять нас в штат компании «МунайФилдСервис» и повысить зарплату до 180–200 тысяч тенге, - рассказал один из работников в видеообращении.
В инспекции труда Мангистауской области сообщили, что по этому вопросу ведётся работа.
Напомним, вчера, 19 апреля, рабочие еще одной компании из Жанаозена объявили забастовку и выдвинули ультиматум властям.
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