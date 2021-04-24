Избитую продавщицу в Актау отпустили из больницы домой

Кадр из видеоматериала
Продавщица из Актау, которая пострадала во время преступного нападения, не получила угрожающих здоровью травм. Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения, она не звонила в «Скорую помощь», а обратилась за медицинской помощью в приёмный покой Мангистауской областной больницы.
- Девушка 1986 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа, а на момент удара потеряла сознание. К счастью, травмы оказались не опасными для здоровья, и после осмотра дежурными врачами ее отпустили домой, - рассказали в пресс-службе.
Представители управления добавили, что пострадавшая сможет получать необходимое лечение в поликлинике по месту прикрепления у врача общей практики.
Напомним, девушка пострадала 22 апреля, когда в магазин, где она работала, ворвался мужчина и применил на ней удушающий приём, а после этого несколько раз ударил.
- Девушка 1986 года рождения получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом костей носа, а на момент удара потеряла сознание. К счастью, травмы оказались не опасными для здоровья, и после осмотра дежурными врачами ее отпустили домой, - рассказали в пресс-службе.
Представители управления добавили, что пострадавшая сможет получать необходимое лечение в поликлинике по месту прикрепления у врача общей практики.
Напомним, девушка пострадала 22 апреля, когда в магазин, где она работала, ворвался мужчина и применил на ней удушающий приём, а после этого несколько раз ударил.
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