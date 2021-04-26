«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 26 Апреля
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 429.85 KZT
  • €1 = 519.95 KZT
  • 1 RUB = 5.74 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 20:46

Просмотров: 1397

Полиция Мангистау проверит своих сотрудников на причастность к незаконной охоте

Департамент полиции проверит информацию о том, что среди вооруженных людей на территории Кызылсайского природного парка незаконную охоту вели сотрудники ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.

Коллаж из кадров видеоматериала
В пресс-службе департамента полиции прокомментировали информацию о том, что сотрудники полиции могли участвовать в охоте на краснокнижного архара.

- По видео, которое сейчас распространяется в Сети, управление собственной безопасности департамента проводит служебную проверку, чтобы установить причастность сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе.

По факту обнаружения туши архара возбудили дело по части 4 статьи 337 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, «Незаконная охота».



Для справки:

 Показать / Скрыть текст


Напомним, 23 апреля на территории Кызылсайского природного парка задержали четырех вооруженных людей с тушкой архара.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
DAD (Посетители) Сегодня, 22:23
Они уже уволились, ещё на прошлой неделе?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • kolu411
  • DAD
 tolk (Посетители) Сегодня, 21:52
Как обычно, уволят задним числом.
 
-1
  • Феникс
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Сухов.
  • Vohazab
  • tolk
  • kolu411
 Дизель (Посетители) Сегодня, 21:18
Департамент полиции проверит информацию о том, что среди вооруженных людей на территории Кызылсайского природного парка незаконную охоту вели сотрудники ведомства.

Это там у них!, на баранов охотятся, а у нас надо проверять ВСЕХ!, "блюстителей флоры и фауны", начиная с погранцов, природоохраны и рыбоинспекции, часть которых промышляют не законным ловом рыб осетровых пород...

Ну что!, гребанём по барыгам и бюрократам.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика