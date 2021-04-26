Полиция Мангистау проверит своих сотрудников на причастность к незаконной охоте

Статья 337. Незаконная охота



1. Незаконная охота, в том числе с применением огнестрельного, пневматического, метательного, холодного оружия, других видов орудий добывания, собак, ловчих хищных птиц, верхового, гужевого транспорта, если это деяние совершено с причинением значительного ущерба, а равно незаконная охота с применением взрывчатых устройств или иных средств массового уничтожения животных, авиа-, авто-, мототранспортных средств, в том числе снегоходной техники, либо маломерных судов наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



2. Незаконная охота, предусмотренная частью первой настоящей статьи, совершенная неоднократно, наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



3. Незаконная охота, предусмотренная частями первой или второй настоящей статьи, совершенная группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.



4. Незаконная охота, предусмотренная частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенная:

1) на особо охраняемых природных территориях или территориях с чрезвычайной экологической ситуацией;

2) в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, а также животных, на которых введен запрет на пользование;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) с причинением крупного ущерба,

наказывается штрафом в размере до шести тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.



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6. Незаконная охота, предусмотренная частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенная:

1) преступной группой;

2) с причинением особо крупного ущерба;

3) лицом, лишенным права заниматься охотой по вступившему в законную силу приговору суда,

наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

В пресс-службе департамента полиции прокомментировали информацию о том, что сотрудники полиции могли участвовать в охоте на краснокнижного архара.- По видео, которое сейчас распространяется в Сети, управление собственной безопасности департамента проводит служебную проверку, чтобы установить причастность сотрудников полиции, - сообщили в пресс-службе.По факту обнаружения туши архара возбудили дело по части 4 статьи 337 Уголовного Кодекса Республики Казахстан, «Незаконная охота».Напомним, 23 апреля на территории Кызылсайского природного парка задержали четырех вооруженных людей с тушкой архара.