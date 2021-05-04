«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 04 Мая
+17...+16
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 428.75 KZT
  • €1 = 518.49 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:12

Просмотров: 1372

Минздрав РК смягчил ограничения по работе объектов в Мангистауской области

Министерством здравоохранения РК пересмотрены критерии ограничения работы социально-экономических объектов. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фото из доступных источников
Ряд социально-экономических объектов в Мангистауской области заработает с послаблением ограничений.

- Министерством пересмотрены критерии ограничения работы социально-экономических объектов в части снятия ряда ограничений работы по времени, послаблений для объектов, осуществляющих деятельность на открытом воздухе, проведения спортивных мероприятий, деятельности детских оздоровительных организаций, - сказал Алексей Цой.

Глава Минздрава пояснил, что в критерии введены новые объекты и определен порядок их деятельности: летние площадки, объекты общественного питания по типу столовых, стрит-фудов и другие.

Было отмечено, что снято ограничение работы в «красной» зоне супермаркетов, гипермаркетов по времени и разрешена работа открытых рынков в воскресенье.

Разрешена деятельность религиозных объектов в «красной» и «желтой» зонах на открытом воздухе, без проведения коллективных мероприятий в закрытых помещениях.

Увеличено время работы объектов общественного питания (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни в зеленой зоне - с 7 до 02.00 часов при заполняемости до 50 процентов, но не более 50 мест. Разрешено проведение спортивных мероприятий со зрителями в «желтой» зоне – при заполняемости до 15 процентов.

В «зеленой» зоне увеличена заполняемость с 15 до 25 человек при межобластных, городских нерегулярных (туристических) перевозках.

В критерии дополнительно введены новые объекты и определен порядок их деятельности:
- Летние площадки: в «красной» зоне разрешена работа с 9 до 20 часов при заполняемости до 50 процентов; в «желтой» зоне - с 7 до 24.00 часов при заполняемости до 50 процентов; в «зеленой» зоне - с 7 до 02.00 часов при заполняемости до 50 процентов;
- Объекты общественного питания по типу столовых: в «красной» зоне - до 24.00; в «желтой» и «зеленой» зонах - круглосуточно;
- Деятельность стрит-фудов, аттракционов на открытом воздухе также разрешена без ограничений.

Напомним, Мангистауская область перешла в «желтую» зону по распространению CoViD-19.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Феникс (Посетители) Сегодня, 15:20
А министерство здравоохранения РК не хочет подумать и разграничить общепит на тех кто находится в жилых домах и тех кто в отдельно стоящих зданиях, о правах людей проживающих по соседству с кафе и т.д на тишину после 23:00. С мораторием и так общепит распоясался и перестал соблюдать самые элементарные нормы и правила, а тут ещё и постановления в угоду им. А люди хотят отдыхать, спать после работы и домашних забот. Общепит в жилом доме это должно быть отдельной темой для Минздрава.
Под словом «смягчить ограничения» подразумевается вседозволенность.
 
-2
  • Freeman81
  • babe
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Dushman
  • Expert
 Badskill (Посетители) Сегодня, 14:01
Сейчас посмотрел репортаж "Редакции" о ситуации с ковид-19 в Индии.. Очень жаль людей, конечно. Гибнут.

Однако отметил что в больницах и места есть и пространство между ними и аппараты для вентиляции лёгких. Есть экспресс-тесты. Есть даже своя вакцина.

Сразу в голову пришла мысль о том, сколько же у нас наворовали в системе здравоохранения что у нас стало не лучше (а может и хуже, чем в Индии...), но это ладно, к этому мы привыкли. Все видели как работает "скорая помощь" (позорники), все знают как работает акимат (бесполезная структура по откачиванию денег). Страшно другое - врачи Индии сами не понимают откуда вспышка... И поделать ничего не могут. Боязно становится, если честно. У нас то обрыгальни за взятки открывают даже детские комнаты в разгар пандемии. Ну посмотрим, посмотрим... авось пронесёт!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика