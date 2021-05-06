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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:48

Просмотров: 242

Фруктовые деревья с аллеи у «Народного банка» Актау успешно пересадили

Руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилл Осин сообщил о том, что удалось успешно пересадить фруктовые деревья, которые попадали под вырубку в связи со строительством нового здания «Народного банка».

Фото Кирилла Осина
Кирилл Осин сообщил, что фруктовые деревья, которые попадали под вырубку для строительства парковки, успешно пересажены.

Фруктовые деревья с аллеи у «Народного банка» Актау успешно пересадили


- Кто не верил в успех? Фруктовые деревья, попадающие под снос в 14 микрорайоне на месте строительства нового здания «Народного банка», успешно пересажены, и все успешно принялись, - сообщил руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау».

Напомним, инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. Активисты были намерены организовать пикет в защиту сквера. Позже состоялась встреча инициативной группы с представителями «Народного банка». Данный вопрос обсудили также руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «Эко Мангистау» Кирилл Осин и директор Мангистауского филиала «Народного банка» Рахимжан Сереков.



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