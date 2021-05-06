Фруктовые деревья с аллеи у «Народного банка» Актау успешно пересадили

Фото Кирилла Осина
Кирилл Осин сообщил, что фруктовые деревья, которые попадали под вырубку для строительства парковки, успешно пересажены.
- Кто не верил в успех? Фруктовые деревья, попадающие под снос в 14 микрорайоне на месте строительства нового здания «Народного банка», успешно пересажены, и все успешно принялись, - сообщил руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау».
Напомним, инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. Активисты были намерены организовать пикет в защиту сквера. Позже состоялась встреча инициативной группы с представителями «Народного банка». Данный вопрос обсудили также руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «Эко Мангистау» Кирилл Осин и директор Мангистауского филиала «Народного банка» Рахимжан Сереков.
- Кто не верил в успех? Фруктовые деревья, попадающие под снос в 14 микрорайоне на месте строительства нового здания «Народного банка», успешно пересажены, и все успешно принялись, - сообщил руководитель неправительственного учреждения «Эко Мангистау».
Напомним, инициативная группа жителей 14 микрорайона возмутилась ограждением сквера между ЗАГСом и областным акиматом. Активисты были намерены организовать пикет в защиту сквера. Позже состоялась встреча инициативной группы с представителями «Народного банка». Данный вопрос обсудили также руководитель неправительственного учреждения (НПУ) «Эко Мангистау» Кирилл Осин и директор Мангистауского филиала «Народного банка» Рахимжан Сереков.
Оставьте свой комментарий первым.