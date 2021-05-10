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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:18

Просмотров: 2862

Кассир напала на покупательницу в Актау

Пострадавшая сторона предоставила видео с записью конфликта в салоне по ремонту сотовых телефонов.

Фото предоставила Камилла
В редакцию Lada.kz обратилась девушка по имени Камилла.

По её словам, 6 мая она отнесла на ремонт свой сотовый телефон в один из салонов в 26 микрорайоне. Его попросили оставить. В этот же день она вернулась за ним и оплатила 15 тысяч тенге.

Кассир напала на покупательницу в Актау


Утром 7 мая телефон перестал работать. Она позвонила в салон, где ей сказали приходить с 11:00. На месте кассир сообщила, что нужно ожидать ещё полчаса.

- Я потратила второй свой рабочий день и средства на то, чтобы приехать. Мне даже не выдали фискальный чек, который я потребовала. Я хотела лишь получить качественный ремонт, а не работу экрана на ночь. Кассир изначально вела себя очень грубо и говорила, что они вообще не выдают чеки за ремонт. Мастер, который занимался ремонтом, начал созваниваться со своими коллегами, после встал и сказал, чтобы я оплатила ещё 6000 тенге,отметив, что это с 50-процентная скидка. Меня это возмутило, - негодует Камилла.


Телефон оставался лежать в разобранном виде. Девушка заявляет, что попросила персонал предоставить ей реквизиты ИП или ТОО, потому что расценила данные действия как махинацию. Сотрудники салона проигнорировали данную просьбу.

- Я вызвала 102. Они начали звонить хозяину, который оказался дядей кассира. Я не стала разговаривать с ним, решила ожидать 102. Стою, снимаю на видео, что санитарные нормы не соблюдены... Снимаю их грубость, что моя проблема осталась нерешённой, деньги не вернули. Дальше кассир начинает оскорблять меня... Кассир пыталась вцепиться и разбить мой телефон, потом замахнулась на лицо, оставила синяк на руке, - рассказала девушка.


По словам Камиллы, она вызвала «Скорую».

Кассир напала на покупательницу в Актау


- А я уже оплатила всё и считаю, что имела право требовать качественную работу. Экран, что поставили мне 6 мая - бракованный. Они пытались заставить меня, получается, оплатить два экрана. Мне казалось, что покупатель всегда прав. Учесть то, что я сама работала продавцом и видела всякое, но ни разу ко мне в голову не приходило, что я могу ударить покупателя. Считаю, что насилие - это не норма. Думаю, из этой истории каждый сделает вывод сам. Хочу, чтобы город знал своих «героев» в лицо, - подытожила пострадавшая.


Кассир напала на покупательницу в Актау


Камилла обратилась в полицию, где ей сообщили, что по обращению от 7 мая принято решение: оставлено без рассмотрения и хранится в номенклатурном деле. В случае несогласия её попросили обратиться в управление комитета по правовой статистике и специальным учётам при прокуратуре.




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Комментарии ( 5 )

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  • Дизель
  • lenin
 Павлович (Посетители) Сегодня, 11:50
Крыша железно есть. Как уже достали наглые барыги!

Там никаких налогов не платится априори, официально никто не работает. На запасные части нет никаких документов по подтверждению соответствия. Антисанитария - это просто самом собой.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Феникс
  • Дизель
  • kk13
  • lenin
 Expert (Посетители) Сегодня, 11:44
это что за решение: оставлено без рассмотрения? типа: ложили мы на вас всех?...
 
-1
  • Феникс
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Дизель
  • Expert
 Жанар (Посетители) Сегодня, 10:52
Цитата: илидия
некомпетентные морды сидят в кабинетах.

Это относится и к тем "мастерам", которые пытаются заниматься ремонтом телефонов...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • Галина63
  • Жанар
  • tarnavsk70
  • watlow
  • Дизель
  • Expert
  • lenin
 илидия (Посетители) Сегодня, 10:27
Никто не хочет этими полулегальными лавочками заниматься.А у девушки не хватит сил добиться справедливости, так как везде эти протокольные равнодушные некомпетентные морды сидят в кабинетах.
 
-7
  • Галина63
  • Жанар
  • tarnavsk70
  • watlow
  • Феникс
  • Дизель
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babe (Посетители) Сегодня, 09:50
Обе хороши! Одна провоцировала, другая агрессировала!
 
 

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