Кассир напала на покупательницу в Актау

- Я потратила второй свой рабочий день и средства на то, чтобы приехать. Мне даже не выдали фискальный чек, который я потребовала. Я хотела лишь получить качественный ремонт, а не работу экрана на ночь. Кассир изначально вела себя очень грубо и говорила, что они вообще не выдают чеки за ремонт. Мастер, который занимался ремонтом, начал созваниваться со своими коллегами, после встал и сказал, чтобы я оплатила ещё 6000 тенге,отметив, что это с 50-процентная скидка. Меня это возмутило, - негодует Камилла.

- Я вызвала 102. Они начали звонить хозяину, который оказался дядей кассира. Я не стала разговаривать с ним, решила ожидать 102. Стою, снимаю на видео, что санитарные нормы не соблюдены... Снимаю их грубость, что моя проблема осталась нерешённой, деньги не вернули. Дальше кассир начинает оскорблять меня... Кассир пыталась вцепиться и разбить мой телефон, потом замахнулась на лицо, оставила синяк на руке, - рассказала девушка.

- А я уже оплатила всё и считаю, что имела право требовать качественную работу. Экран, что поставили мне 6 мая - бракованный. Они пытались заставить меня, получается, оплатить два экрана. Мне казалось, что покупатель всегда прав. Учесть то, что я сама работала продавцом и видела всякое, но ни разу ко мне в голову не приходило, что я могу ударить покупателя. Считаю, что насилие - это не норма. Думаю, из этой истории каждый сделает вывод сам. Хочу, чтобы город знал своих «героев» в лицо, - подытожила пострадавшая.

В редакцию Lada.kz обратилась девушка по имени Камилла.По её словам, 6 мая она отнесла на ремонт свой сотовый телефон в один из салонов в 26 микрорайоне. Его попросили оставить. В этот же день она вернулась за ним и оплатила 15 тысяч тенге.Утром 7 мая телефон перестал работать. Она позвонила в салон, где ей сказали приходить с 11:00. На месте кассир сообщила, что нужно ожидать ещё полчаса.Телефон оставался лежать в разобранном виде. Девушка заявляет, что попросила персонал предоставить ей реквизиты ИП или ТОО, потому что расценила данные действия как махинацию. Сотрудники салона проигнорировали данную просьбу.По словам Камиллы, она вызвала «Скорую».Камилла обратилась в полицию, где ей сообщили, что по обращению от 7 мая принято решение: оставлено без рассмотрения и хранится в номенклатурном деле. В случае несогласия её попросили обратиться в управление комитета по правовой статистике и специальным учётам при прокуратуре.