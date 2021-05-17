В Мангистау есть власть и закон? Издевательский полив деревьев сняли на видео в Актау

Коллаж из кадров видеоматериала
Видео с поливом деревьев вдоль дороги в аэропорт Актау распространяется в социальных сетях.
На кадрах видно, что проезжающий водовоз не останавливается возле отдельных деревьев, а только опрыскивает их, проезжая мимо. Автор видеоролика продемонстрировал, что в лунки возле части деревьев вода не попадает совсем.
- Один человек с шлангом идёт за машиной, но этот шланг даже не подключен к автомобилю, - добавил автор видео.
Напомним, на озеленительные работы в 2021 году в Актау выделили 890 миллионов тенге.
На кадрах видно, что проезжающий водовоз не останавливается возле отдельных деревьев, а только опрыскивает их, проезжая мимо. Автор видеоролика продемонстрировал, что в лунки возле части деревьев вода не попадает совсем.
- Один человек с шлангом идёт за машиной, но этот шланг даже не подключен к автомобилю, - добавил автор видео.
Напомним, на озеленительные работы в 2021 году в Актау выделили 890 миллионов тенге.