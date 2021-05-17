«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 17 Мая
+25...+24
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 427.41 KZT
  • €1 = 519.47 KZT
  • 1 RUB = 5.78 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 18:57

Просмотров: 2864

В Мангистау есть власть и закон? Издевательский полив деревьев сняли на видео в Актау

На видео, которое появилось в социальных сетях, видно, как поливают деревья вдоль дороги в аэропорт. Автора видео возмутило такое отношение к зелёным насаждениям города.

Коллаж из кадров видеоматериала
Видео с поливом деревьев вдоль дороги в аэропорт Актау распространяется в социальных сетях.

На кадрах видно, что проезжающий водовоз не останавливается возле отдельных деревьев, а только опрыскивает их, проезжая мимо. Автор видеоролика продемонстрировал, что в лунки возле части деревьев вода не попадает совсем.

- Один человек с шлангом идёт за машиной, но этот шланг даже не подключен к автомобилю, - добавил автор видео.



Напомним, на озеленительные работы в 2021 году в Актау выделили 890 миллионов тенге.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Банкир (Посетители) Сегодня, 21:58
Эх, а каким зеленым был Шевченко...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Банкир
 СаМ (Посетители) Сегодня, 21:43
Вы, что ребят, это вовсе не пооив. Это называется дезинсекцией, т. е. химобработка против вредителей, насекомых.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Банкир
  • koronavirus
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 21:36
cas277cas, Скорее ответ Акимата будет, запретить съемку водовозов)))

Везде так деревья поливают. В прошлом году вели мониторинг все лето, и никто ни за что не ответил. Там все друг другу моют лапу.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • 618965450
  • gurev57
  • Дядя Вэл
  • koronavirus
 касым (Посетители) Сегодня, 21:15
Я бы хотел посмотреть на состояние Трумова когда будут его деревья таким образом поливать. Вода за рубль, полив за копейку. Вы не имеете право так обращаться с деньгами народа.

Это есть полное основание, чтобы расторгнуть договор с тоо который должен поливать деревья. Крайним сделают этого водителя и того рабочего со шлангом
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • None None
  • 618965450
  • Банкир
  • koronavirus
 Космос (Посетители) Сегодня, 20:44
Что деревья поливать, что Флаг страны нести, что заводы строить, что о гражданах заботиться...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Ну Ну
  • Шевченко 81
  • касым
  • 618965450
  • koronavirus
 Исатай (Посетители) Сегодня, 20:12
Это беспредел. Дальше падать некуда.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Шевченко 81
  • мунайши73
  • Банкир
  • koronavirus
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 20:07
Этот Окемат превратил город в аул, никакой ответственности. Чем они занимаются неизвестно, для чего они вообще нужны, тоже непонятно. Всем на всё плевать!
Назарбаеву бы показать
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
chrome (Посетители) Сегодня, 19:55
Оборжаться...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • kolu411
  • Ну Ну
  • GuF
  • Шевченко 81
  • Космос
  • касым
  • koronavirus
 cas277cas (Посетители) Сегодня, 19:01
Ответ от акимата будет явно таким-все что Вы видите-это все наглая ложь и монтаж.Акимату плевать на всех и вся!Воды питьевой в 13 микр.нету-всем наплевать!Из года год такое безобразие!
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика