АО «МРЭК»: Повреждение электрического кабеля в Актау произошло по вине строительной компании

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Обрыв произошёл из-за сброшенной работниками строительной компании металлической катанки.
- С верхних этажей рядом строящегося многоэтажного жилого комплекса «Премьер Актау» сбросили металлическую катанку. Ограничений по подаче электроэнергии от АО «МРЭК» потребителям близлежащих микрорайонов не было. Составлен соответствующий акт. К нарушителям будут применены меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В настоящее время энергетики АО «МРЭК» проводят восстановительные работы на ЛЭП, –сообщили в пресс-службе АО «МРЭК».
Напомним, на обрыв высоковольтной линии электропередачи пожаловались жители Актау.
- С верхних этажей рядом строящегося многоэтажного жилого комплекса «Премьер Актау» сбросили металлическую катанку. Ограничений по подаче электроэнергии от АО «МРЭК» потребителям близлежащих микрорайонов не было. Составлен соответствующий акт. К нарушителям будут применены меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В настоящее время энергетики АО «МРЭК» проводят восстановительные работы на ЛЭП, –сообщили в пресс-службе АО «МРЭК».
Напомним, на обрыв высоковольтной линии электропередачи пожаловались жители Актау.
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