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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 23:18

Просмотров: 274

АО «МРЭК»: Повреждение электрического кабеля в Актау произошло по вине строительной компании

В 19 микрорайоне Актау произошёл обрыв провода воздушной линии электропередачи мощностью 110 кВ. Повреждение произошло по вине работников строительной организации. Об этом сообщили в пресс-службе АО «МРЭК».

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Обрыв произошёл из-за сброшенной работниками строительной компании металлической катанки.

- С верхних этажей рядом строящегося многоэтажного жилого комплекса «Премьер Актау» сбросили металлическую катанку. Ограничений по подаче электроэнергии от АО «МРЭК» потребителям близлежащих микрорайонов не было. Составлен соответствующий акт. К нарушителям будут применены меры в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В настоящее время энергетики АО «МРЭК» проводят восстановительные работы на ЛЭП, –сообщили в пресс-службе АО «МРЭК».

Напомним, на обрыв высоковольтной линии электропередачи пожаловались жители Актау.



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