Ко Дню защиты детей школьница из Актау исполнила песню «Прекрасное далеко»

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Школьница из Актау Амина Колганатова опубликовала клип на песню «Прекрасное далеко» сегодня, 1 июня.
Со слов мамы девочки Надии Кадралиевой, клип был снят в местности этноаула «Когез» и горы Айракты.
- Этот год выдался непростым для всех нас. И если взрослым было тяжело принять новую реальность, то что говорить о наших детях? Им впервые пришлось столкнуться с онлайн-обучением и провести целый год дома за компьютером. Особенно грустно, что дети не смогут красиво и торжественно попрощаться с начальной школой и учителями. В этом году Амина заканчивает 4 класс, первый важный этап, но карантин и здесь расставил свои ограничения – ни выпускных, ни торжественных линеек. От сожаления и грусти сжималось сердце. Но именно эти эмоции и вера в будущее подтолкнули нас снять этот клип, - рассказала мама девочки.
Ранее школьница из Актау исполнила песню о заболевшем коронавирусом дедушке.
Со слов мамы девочки Надии Кадралиевой, клип был снят в местности этноаула «Когез» и горы Айракты.
- Этот год выдался непростым для всех нас. И если взрослым было тяжело принять новую реальность, то что говорить о наших детях? Им впервые пришлось столкнуться с онлайн-обучением и провести целый год дома за компьютером. Особенно грустно, что дети не смогут красиво и торжественно попрощаться с начальной школой и учителями. В этом году Амина заканчивает 4 класс, первый важный этап, но карантин и здесь расставил свои ограничения – ни выпускных, ни торжественных линеек. От сожаления и грусти сжималось сердце. Но именно эти эмоции и вера в будущее подтолкнули нас снять этот клип, - рассказала мама девочки.
Ранее школьница из Актау исполнила песню о заболевшем коронавирусом дедушке.