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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:00

Просмотров: 1965

Ко Дню защиты детей школьница из Актау исполнила песню «Прекрасное далеко»

Воспитанница IT-лицея Амина Колганатова в честь Международного Дня защиты детей опубликовала в социальных сетях клип на песню «Прекрасное далеко».

Кадр видео
Школьница из Актау Амина Колганатова опубликовала клип на песню «Прекрасное далеко» сегодня, 1 июня.



Со слов мамы девочки Надии Кадралиевой, клип был снят в местности этноаула «Когез» и горы Айракты.

- Этот год выдался непростым для всех нас. И если взрослым было тяжело принять новую реальность, то что говорить о наших детях? Им впервые пришлось столкнуться с онлайн-обучением и провести целый год дома за компьютером. Особенно грустно, что дети не смогут красиво и торжественно попрощаться с начальной школой и учителями. В этом году Амина заканчивает 4 класс, первый важный этап, но карантин и здесь расставил свои ограничения – ни выпускных, ни торжественных линеек. От сожаления и грусти сжималось сердце. Но именно эти эмоции и вера в будущее подтолкнули нас снять этот клип, - рассказала мама девочки.

Ранее школьница из Актау исполнила песню о заболевшем коронавирусом дедушке.



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Комментарии ( 7 )

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Good Citizen (Посетители) Сегодня, 17:35
Алиса, миелофон у меня...эххх
 
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Zhorik72 (Посетители) Сегодня, 17:19
Өте жақсы!!! bravo bravo bravo
Көз тимесін,балапан!!!
 
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Darkman (Посетители) Сегодня, 16:50
Умничка девочка! Приятно было смотреть и слушать!
 
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  • babe
  • Darkman
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 14:55
Песня нашего детства! Амина молодечик! Надия, очень понравился Ваш клип, профессионально, приятно посмотреть и послушать. Дети и учительница в клипе хорошо играют. Мне все очень понравилось!!! Хорошая нарезка. Сама много лет занимаюсь видео обработкой, поэтому смотрела немного профессиональным взглядом. Спасибо!!!
 
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  • мунайши73
 Nurzhan_from_aktau (Посетители) Сегодня, 14:51
Во это талант, супер!!!
 
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  • Trianon
  • мунайши73
  • Дядя Вэл
  • Darkman
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:31
молодец Амина! applause bravo

вряд ли кого то оставит равнодушным эта песня bravo
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:21
Ностальгия angel
 
 

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