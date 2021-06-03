В Мангистау намерены проверить законность деятельности массажистки из Бейнеу

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Полиция Мангистау завершила проверку в отношении участников скандального видеоролика, на котором запечатлена массажная процедура с ребёнком.
- В настоящее время здоровью ребёнка ничто не угрожает. Сотрудниками полиции опрошены родители малыша, которые претензий к массажистке не имеют. Факт зарегистрирован в КУИ ОП Бейнеуского района, - сообщили в полицейском ведомстве.
По данным департамента полиции, теперь проверку должны провести в департаменте комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области. Специалисты департамента должны проверить законность деятельности массажистки.
Напомним, в социальных сетях появилось видео с шокирующими кадрами. Женщина без медицинского халата и маски делает массаж ребёнку. Во время сеанса ребёнок сильно плачет. Женщина с усилиями давит на живот ребёнку, вытягивает ему руки и ноги. Кроме того, массажистка трясёт ребёнка, взявшись за его шею.
Позже стало известно, что Минздрав провёл проверку, в рамках которой выяснилось, что ребёнок, которому проводили жёсткий массаж в салоне красоты, имеет неврологическое заболевание. Мать малыша сама решила обратиться в салон красоты посёлка Бейнеу для получения массажа её 9-месячному ребёнку. Женщина не имеет претензий к массажистке.
- В настоящее время здоровью ребёнка ничто не угрожает. Сотрудниками полиции опрошены родители малыша, которые претензий к массажистке не имеют. Факт зарегистрирован в КУИ ОП Бейнеуского района, - сообщили в полицейском ведомстве.
По данным департамента полиции, теперь проверку должны провести в департаменте комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Мангистауской области. Специалисты департамента должны проверить законность деятельности массажистки.
Напомним, в социальных сетях появилось видео с шокирующими кадрами. Женщина без медицинского халата и маски делает массаж ребёнку. Во время сеанса ребёнок сильно плачет. Женщина с усилиями давит на живот ребёнку, вытягивает ему руки и ноги. Кроме того, массажистка трясёт ребёнка, взявшись за его шею.
Позже стало известно, что Минздрав провёл проверку, в рамках которой выяснилось, что ребёнок, которому проводили жёсткий массаж в салоне красоты, имеет неврологическое заболевание. Мать малыша сама решила обратиться в салон красоты посёлка Бейнеу для получения массажа её 9-месячному ребёнку. Женщина не имеет претензий к массажистке.
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