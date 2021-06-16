Котёнка спасли мастера СТО в Актау

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Хозяин автомобиля Hyundai, куда забрался котёнок, хотел поменять масло в своём автомобиле и отправился ближе к полудню 16 июня на станцию технического обслуживания (СТО), расположенную в 25 микрорайоне.
Загнав автомобиль на смотровую яму, мастера обнаружили, что в решетке радиатора машины застрял котёнок.
Работники СТО оперативно, в течение пяти минут, вызволили животное на свободу. Котёнок не пострадал.
Как стало известно, спасители четвероногого оставили его себе.
Напомним, ранее спасатели установили трёхколенную лестницу на дерево, чтобы снять кошку с дерева во дворе дома №18 в 7 микрорайоне.
Загнав автомобиль на смотровую яму, мастера обнаружили, что в решетке радиатора машины застрял котёнок.
Работники СТО оперативно, в течение пяти минут, вызволили животное на свободу. Котёнок не пострадал.
Как стало известно, спасители четвероногого оставили его себе.
Напомним, ранее спасатели установили трёхколенную лестницу на дерево, чтобы снять кошку с дерева во дворе дома №18 в 7 микрорайоне.