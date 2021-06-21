Создание мурала с легендарным тренером по боксу запечатлели в Актау

Фото из открытых источников
Жители Актау запечатлели создание нового мурала вчера, 20 июня. На нем изображен Александр Александрович Драч, легендарный тренер по боксу.
Александр Драч начал тренировать спортсменов в 1972 году, после того как переехал в Мангистау. За свою карьеру он подготовил призеров чемпионатов Европы и мира среди молодежи, призеров Азии, призеров Кубка мира среди нефтяных стран, победителей Кубка СССР, чемпионов и призеров чемпионатов СССР и Казахстана.
Среди его воспитанников – мастера спорта международного класса: Асылбек Килимов, Анатолий Кушков, Талгат Калимов, Марат Акимбаев, Марат Джакиев, мастера спорта Тарас Хитуов, Борис Кашубин, Едиль Ишекенов, Асланбек Губатаев, Александр Буторин, Руслан Андакулов, Серик Джакиев и другие.
Александр Александрович Драч скончался в 2018 году.
Напомним, в начале июня аким Актау сообщил, что в городе появятся муралы с изображениями легенд мангистауского бокса Шокыра Болтекулы и Александра Александровича Драча.
Александр Драч начал тренировать спортсменов в 1972 году, после того как переехал в Мангистау. За свою карьеру он подготовил призеров чемпионатов Европы и мира среди молодежи, призеров Азии, призеров Кубка мира среди нефтяных стран, победителей Кубка СССР, чемпионов и призеров чемпионатов СССР и Казахстана.
Среди его воспитанников – мастера спорта международного класса: Асылбек Килимов, Анатолий Кушков, Талгат Калимов, Марат Акимбаев, Марат Джакиев, мастера спорта Тарас Хитуов, Борис Кашубин, Едиль Ишекенов, Асланбек Губатаев, Александр Буторин, Руслан Андакулов, Серик Джакиев и другие.
Александр Александрович Драч скончался в 2018 году.
Напомним, в начале июня аким Актау сообщил, что в городе появятся муралы с изображениями легенд мангистауского бокса Шокыра Болтекулы и Александра Александровича Драча.
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