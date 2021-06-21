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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 10:32

Просмотров: 1180

Создание мурала с легендарным тренером по боксу запечатлели в Актау

В Актау создали мурал в честь Александра Александровича Драча, легендарного тренера по боксу из Мангистау.

Фото из открытых источников
Жители Актау запечатлели создание нового мурала вчера, 20 июня. На нем изображен Александр Александрович Драч, легендарный тренер по боксу.

Александр Драч начал тренировать спортсменов в 1972 году, после того как переехал в Мангистау. За свою карьеру он подготовил призеров чемпионатов Европы и мира среди молодежи, призеров Азии, призеров Кубка мира среди нефтяных стран, победителей Кубка СССР, чемпионов и призеров чемпионатов СССР и Казахстана.

Среди его воспитанников – мастера спорта международного класса: Асылбек Килимов, Анатолий Кушков, Талгат Калимов, Марат Акимбаев, Марат Джакиев, мастера спорта Тарас Хитуов, Борис Кашубин, Едиль Ишекенов, Асланбек Губатаев, Александр Буторин, Руслан Андакулов, Серик Джакиев и другие.

Александр Александрович Драч скончался в 2018 году.

Напомним, в начале июня аким Актау сообщил, что в городе появятся муралы с изображениями легенд мангистауского бокса Шокыра Болтекулы и Александра Александровича Драча.



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