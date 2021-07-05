Активисты из Жанаозена выступили против обязательной вакцинации

Кадр из видеоматериала
Активисты из Жанаозена записали видеообращение. Оно появилось в Сети сегодня, 5 июля.
- Мы, группа гражданских активистов из Жанаозена, выступаем против обязательной вакцинации в Мангистауской области, - заявили они на видео.
Напомним, вчера, 4 июля, против вакцинации в Жанаозене выступили работники станции Скорой и неотложной помощи.
- Мы, группа гражданских активистов из Жанаозена, выступаем против обязательной вакцинации в Мангистауской области, - заявили они на видео.
Напомним, вчера, 4 июля, против вакцинации в Жанаозене выступили работники станции Скорой и неотложной помощи.
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