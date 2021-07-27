В акимате ответили на заявление работников энергоснабжающего предприятия об отключении электричества в Жанаозене

Кадр с видеоролика
В акимате Жанаозена отреагировали на заявление работников энергоснабжающего предприятия об отключении электричества в Жанаозене.
- Несмотря на данную ситуацию, сообщаем о том, что деятельность предприятия не была приостановлена. Проблем с подачей электроэнергии жилому сектору, социальным, коммерческим объектам не имеется. Кроме того, все объекты жизнеобеспечения и объекты, имеющие стратегическое значение, работают в штатном режиме, - сообщили в акимате Жанаозена.
В ведомстве рекомендовали горожанам не принимать к сведению недостоверную информацию, а опираться на официальные источники.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовано видеообращение сотрудников предприятия «Озенэнергосервис». Протестующие выдвинули несколько требований касательно увеличения их окладов. Они заявили, что если их проблемы не решат власти региона, они отключат в городе электричество. По их словам, эти меры вынужденные и не коснутся работы поликлиник и родильного дома.
- Несмотря на данную ситуацию, сообщаем о том, что деятельность предприятия не была приостановлена. Проблем с подачей электроэнергии жилому сектору, социальным, коммерческим объектам не имеется. Кроме того, все объекты жизнеобеспечения и объекты, имеющие стратегическое значение, работают в штатном режиме, - сообщили в акимате Жанаозена.
В ведомстве рекомендовали горожанам не принимать к сведению недостоверную информацию, а опираться на официальные источники.
Ранее сообщалось, что в Сети опубликовано видеообращение сотрудников предприятия «Озенэнергосервис». Протестующие выдвинули несколько требований касательно увеличения их окладов. Они заявили, что если их проблемы не решат власти региона, они отключат в городе электричество. По их словам, эти меры вынужденные и не коснутся работы поликлиник и родильного дома.
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