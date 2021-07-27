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ЛАДА.kz » Общество

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:40

Просмотров: 1316

В акимате ответили на заявление работников энергоснабжающего предприятия об отключении электричества в Жанаозене

Деятельность предприятия «Озенэнергосервис», чьи сотрудники выступили с требованием повысить им ежемесячные оклады, не приостановлена. Проблем с подачей электроэнергии жилому сектору, социальным и коммерческим объектам нет. Об этом сообщает пресс-служба акимата Жанаозена.

Кадр с видеоролика
В акимате Жанаозена отреагировали на заявление работников энергоснабжающего предприятия об отключении электричества в Жанаозене.

- Несмотря на данную ситуацию, сообщаем о том, что деятельность предприятия не была приостановлена. Проблем с подачей электроэнергии жилому сектору, социальным, коммерческим объектам не имеется. Кроме того, все объекты жизнеобеспечения и объекты, имеющие стратегическое значение, работают в штатном режиме, - сообщили в акимате Жанаозена.

В ведомстве рекомендовали горожанам не принимать к сведению недостоверную информацию, а опираться на официальные источники.

Ранее сообщалось, что в Сети опубликовано видеообращение сотрудников предприятия «Озенэнергосервис». Протестующие выдвинули несколько требований касательно увеличения их окладов. Они заявили, что если их проблемы не решат власти региона, они отключат в городе электричество. По их словам, эти меры вынужденные и не коснутся работы поликлиник и родильного дома.



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