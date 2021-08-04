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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 593

Памятник политическому деятелю обновят в Актау

Работы планируется завершить в течение двух месяцев, сообщили в пресс-службе городского акимата.

Фото проекта предоставили в городском акимате
Чиновники решили обновить памятник политическому деятелю Тобаниязу Алниязулы, который расположен в 12 микрорайоне.

Памятник политическому деятелю обновят в Актау


На сегодняшний день уже начаты работы по благоустройству территории. Планируется замена брусчатки и установка постамента. Памятник будет заменён на новый.
Работы планируется завершить в течение двух месяцев.

Памятник политическому деятелю обновят в Актау


Тем временем, с постамента памятника Кашагану Куржиманулы второй год отваливается облицовочная гранитная плитка.

Памятник политическому деятелю обновят в Актау



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Комментарии ( 4 )

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  • GuF
  • Papirosso
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 12:46
на фоне всей котовасии с вакцинацией и самой опасной смертельной угрозы всему человечеству, проблемами с медицинским обеспечением, бардаком в образовании и уже молчу про экономику и МСБ как то уж весело смотрится новость про замену памятника.
 
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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 12:46
В такое тяжелое время, когда действительно много других проблем в городе, решили вести работы, которые явно могут быть перенесены на 2-3 года. А, эти не малые средства могут быть потрачены гораздо эффективнее.
 
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  • Галина63
  • Papirosso
 kolu411 (Посетители) Сегодня, 12:16

Тем временем, с постамента памятника Кашагану Куржиманулы второй год отваливается облицовочная гранитная плитка.
Этому реально реабилитация нужнее!
 
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  • kolu411
  • Галина63
  • Pinochet
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 11:55
Чиновники решили обновить памятник

А почему чиновники не огласили сумму затрат? Уже на вскидку можно предположить,что сумма будет не менее 30 безотчётных миллионов...Лучше бы реанимобиль купили или пожарную машину...
 
 

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