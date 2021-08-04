Памятник политическому деятелю обновят в Актау

Фото проекта предоставили в городском акимате
Чиновники решили обновить памятник политическому деятелю Тобаниязу Алниязулы, который расположен в 12 микрорайоне.
На сегодняшний день уже начаты работы по благоустройству территории. Планируется замена брусчатки и установка постамента. Памятник будет заменён на новый.
Работы планируется завершить в течение двух месяцев.
Тем временем, с постамента памятника Кашагану Куржиманулы второй год отваливается облицовочная гранитная плитка.
На сегодняшний день уже начаты работы по благоустройству территории. Планируется замена брусчатки и установка постамента. Памятник будет заменён на новый.
Работы планируется завершить в течение двух месяцев.
Тем временем, с постамента памятника Кашагану Куржиманулы второй год отваливается облицовочная гранитная плитка.