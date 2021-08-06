Акимат Актау предоставил отелю землю для расширения гостиничного комплекса

Фото пользователя сайта

Земельный участок, расположенный рядом с отелем в 4А микрорайоне, предоставлен в аренду для расширения территории гостиницы с оздоровительно-развлекательным комплексом и его эксплуатации ТОО «Сaspian riviera».



- В отделе архитектуры утвержден эскизный проект и получено архитектурно-планировочное задание. На данный момент срок аренды составляет один год. Если они его освоят за это время, то руководство отеля может продлить срок. Максимальный срок аренды составляет 49 лет, - сообщил Жанболат Жакыпов.