«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 07 Августа
+30...+29
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 424.32 KZT
  • €1 = 501.08 KZT
  • 1 RUB = 5.8 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 22:11

Просмотров: 1026

Акимат Актау предоставил отелю землю для расширения гостиничного комплекса

Земельный участок, расположенный в 4А микрорайоне, предоставлен ТОО «Сaspian riviera» на год, с возможным продлением аренды. Об этом сообщил Жанболат Жакыпов, исполняющий обязанности начальника отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Актау.

Фото пользователя сайта
Земельный участок, расположенный рядом с отелем в 4А микрорайоне, предоставлен в аренду для расширения территории гостиницы с оздоровительно-развлекательным комплексом и его эксплуатации ТОО «Сaspian riviera».

- В отделе архитектуры утвержден эскизный проект и получено архитектурно-планировочное задание. На данный момент срок аренды составляет один год. Если они его освоят за это время, то руководство отеля может продлить срок. Максимальный срок аренды составляет 49 лет, - сообщил Жанболат Жакыпов.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ABCD (Посетители) Сегодня, 00:43
Ну что сказать,РТИ номер 2 во множественном числе,кто знает тот поймёт
 
-1
  • rastolkuy
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Краснов
 chrome (Посетители) Вчера, 22:59
Такое место у людей отжали foo , там можно было приезжать на машине и смотреть на море!
 
-1
  • rastolkuy
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • tolk
  • Краснов
 Pluto (Посетители) Вчера, 22:18
Давайте застройте последний берег с парковкой.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика