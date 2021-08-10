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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 11:14

Просмотров: 859

Ключи от двухкомнатной квартиры за вакцинацию вручили жителю Актау

В Мангистауской области завершился розыгрыш двухкомнатной квартиры среди вакцинированных граждан. Об этом сообщили в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области.

Иллюстративное фото
По данным службы, двухкомнатную квартиру за вакцину получил 27-летний житель Актау Кайрат Косаев. Молодому человеку вручили ключи от квартиры в строящемся доме.

- Я вакцинировался добровольно, когда пошёл рост заболеваемости. Уже потом узнал о том, что проводится такая акция. На прошлой неделе со мной неожиданно связались организаторы и сказали, что я выиграл квартиру. Я очень обрадовался. Раньше я никогда не верил в такие конкурсы, однако могу сказать, что этот конкурс провели честно, - рассказал Кайрат Косаев.

Победитель розыгрыша отметил, что получил вакцину, чтобы защитить своё здоровье, и призвал всех жителей региона прививаться, чтобы вместе остановить эпидемию.

Принять участие в конкурсе могли все вакцинированные с 22 июня по 22 июля. Для этого им нужно было получить прививку и зарегистрироваться на сайте через QR-код. Победителя выбрала специальная компьютерная программа.

Напомним, розыгрыш двухкомнатной квартиры проходил по инициативе предпринимателей области.




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Комментарии ( 3 )

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  • Земляк
  • diger
 Maximus (Посетители) Сегодня, 11:53
Была давно такая передача - "Деревня дураков". И тогда, было смешно.
А теперь, уже смотря на все что происходит вокруг, совсем не смешно при том же названии мероприятий...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • tarnavsk70
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  • Земляк
  • diger
  • cnnc
 Карусель (Посетители) Сегодня, 11:45
tim77712,сейчас ещё один такой конкурс объявят и тогда все под иглу побегут,удочка ведь закинута уже
 
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  • Карусель
  • tarnavsk70
  • Maximus
  • Земляк
  • diger
 tim77712 (Посетители) Сегодня, 11:19
А как можно было вручить ключи в строящемся доме если в Актау не одна строительная компания не получила разрешение с Акимата на привлечение дольщиков и соответственно всё что продается на этапе строительства без ввода в эксплуатацию эфемерно и незаконно?
 
 

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