Ключи от двухкомнатной квартиры за вакцинацию вручили жителю Актау

Иллюстративное фото
По данным службы, двухкомнатную квартиру за вакцину получил 27-летний житель Актау Кайрат Косаев. Молодому человеку вручили ключи от квартиры в строящемся доме.
- Я вакцинировался добровольно, когда пошёл рост заболеваемости. Уже потом узнал о том, что проводится такая акция. На прошлой неделе со мной неожиданно связались организаторы и сказали, что я выиграл квартиру. Я очень обрадовался. Раньше я никогда не верил в такие конкурсы, однако могу сказать, что этот конкурс провели честно, - рассказал Кайрат Косаев.
Победитель розыгрыша отметил, что получил вакцину, чтобы защитить своё здоровье, и призвал всех жителей региона прививаться, чтобы вместе остановить эпидемию.
Принять участие в конкурсе могли все вакцинированные с 22 июня по 22 июля. Для этого им нужно было получить прививку и зарегистрироваться на сайте через QR-код. Победителя выбрала специальная компьютерная программа.
Напомним, розыгрыш двухкомнатной квартиры проходил по инициативе предпринимателей области.
- Я вакцинировался добровольно, когда пошёл рост заболеваемости. Уже потом узнал о том, что проводится такая акция. На прошлой неделе со мной неожиданно связались организаторы и сказали, что я выиграл квартиру. Я очень обрадовался. Раньше я никогда не верил в такие конкурсы, однако могу сказать, что этот конкурс провели честно, - рассказал Кайрат Косаев.
Победитель розыгрыша отметил, что получил вакцину, чтобы защитить своё здоровье, и призвал всех жителей региона прививаться, чтобы вместе остановить эпидемию.
Принять участие в конкурсе могли все вакцинированные с 22 июня по 22 июля. Для этого им нужно было получить прививку и зарегистрироваться на сайте через QR-код. Победителя выбрала специальная компьютерная программа.
Напомним, розыгрыш двухкомнатной квартиры проходил по инициативе предпринимателей области.