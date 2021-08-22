Лошади ищут еду у мусорных контейнеров в Актау

- Ладно бы голодные животные поедали листья кустарников, но копаться у мусорных контейнеров. Их кинули на произвол, получается? - обратился Рафаэль.

Как говорит местный житель Рафаэль, сегодня с утра, 22 августа, он застал лошадей в 6 микрорайоне.Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.Напомним, в начале августа горожане сняли лошадиное «нашествие». Животные объедали листву деревьев в парке «Акбота», в 8 микрорайоне за домом №14 и в 6 микрорайоне у дома №21.Спустя неделю гуляющих без присмотра животных около набережной 1В микрорайона у ЖК «Каспийская звезда» сняли на видео.