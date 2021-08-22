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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:31

Просмотров: 1653

Лошади ищут еду у мусорных контейнеров в Актау

В поисках пищи животные рылись у мусорных контейнеров.

Фото Рашида Исмагилова
Как говорит местный житель Рафаэль, сегодня с утра, 22 августа, он застал лошадей в 6 микрорайоне.

Лошади ищут еду у мусорных контейнеров в Актау


- Ладно бы голодные животные поедали листья кустарников, но копаться у мусорных контейнеров. Их кинули на произвол, получается? - обратился Рафаэль.


Lada.kz ожидает комментарий от компетентных органов.

Напомним, в начале августа горожане сняли лошадиное «нашествие». Животные объедали листву деревьев в парке «Акбота», в 8 микрорайоне за домом №14 и в 6 микрорайоне у дома №21.

Спустя неделю гуляющих без присмотра животных около набережной 1В микрорайона у ЖК «Каспийская звезда» сняли на видео.




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Комментарии ( 3 )

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  • kostya_aktau
  • TU-154
 tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 13:46
Лошадей жалко!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • chrome
  • kostya_aktau
  • Ingul
 TU-154 (Посетители) Сегодня, 12:17
Оштрафовать максимально хозяев лошадей. По другому не получится. Ну а ответственных лиц видимо интересуют только тендера а не порядок в городе
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • TU-154
  • ЁмоЁ
  • kostya_aktau
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:03
Ну, эта "болезнь" в Актау хроническая.
И, похоже, ее лечение нашему акимату не по плечу.
 
 

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