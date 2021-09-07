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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:17

Просмотров: 1964

Забастовка работников компании «West Oil Software» на месторождении Жетыбай признана незаконной

Работодатель подал в суд на бастующих в Жетыбае. По решению суда забастовка работников компании «West Oil Software» признана незаконной. Об этом сообщает пресс-служба Каракиянского районного суда.

Фото из архива Lada.kz
Работодатель «West Oil Software» подал в суд на бастующих работников в Жетыбае.

В судебном заседании установлено, что поводом для организации забастовки послужило требование работников о повышении заработной платы и заключении коллективного договора.

Работники направили работодателю письменные требования о создании примирительной комиссии и заключении коллективного договора. В свою очередь, работодатель по письменному требованию работников в соответствии с Трудовым Кодексом РК, на основании приказа от 24 июня 2021 года, создал комиссию о ведении коллективных переговоров.

- Однако, в связи с непредставлением представителем работников документов, подтверждающих полномочия на ведение переговоров от имени работников, и отсутствием необходимого кворума, установленного ч.2 ст.164 Трудового Кодекса РК, в удовлетворении требований работников отказано. Спор не был разрешен согласительной комиссией, и не рассмотрен трудовым арбитражем. В связи с проведением забастовки с нарушением требований Трудового Кодекса РК и несоблюдения досудебного порядка рассмотрения спора, иск работодателя удовлетворён, - отметили в пресс-службе ведомства.

Решение суда не вступило в законную силу.

Напомним, видеообращение работников «West Oil Software» появилось в социальных сетях 23 августа.

Позже в компании сообщили, что устроившим забастовку рабочим предложили поднять заработную плату, но они отказались.

На шестые сутки более 500 рабочих собрались перед офисом «West Oil Software» в Жетыбае и записали очередное видеообращение.



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