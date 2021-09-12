«КазАзот» приостановит производство

Фото предоставили в пресс-службе АО «КазАзот»
Плановый капитальный ремонт запланирован с 13 по 26 сентября.
Ремонт будет проводиться на производстве аммиака, слабой кислоты, аммиачной селитры, а также на участке тепловодоснабжения.
Помимо сотрудников предприятия для ремонта привлечены специалисты из России и Чехии.
В связи с многочисленными жалобами горожан работники предприятия произвели замеры качества воздуха на 100-метровой высоте.
Ранее в АО «КазАзот» пообещали к концу 2021 года исключить выбросы сокового пара в атмосферу.
Ремонт будет проводиться на производстве аммиака, слабой кислоты, аммиачной селитры, а также на участке тепловодоснабжения.
Помимо сотрудников предприятия для ремонта привлечены специалисты из России и Чехии.
В связи с многочисленными жалобами горожан работники предприятия произвели замеры качества воздуха на 100-метровой высоте.
Ранее в АО «КазАзот» пообещали к концу 2021 года исключить выбросы сокового пара в атмосферу.