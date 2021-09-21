Работники «Techno Trading LTD» прекратили забастовку

Фото Азаттык.
С работодателем, как сообщает «Радио Азаттык» подписан протокол, предусматривающий повышение заработной платы работникам на 30% с 1 октября, выплату премий в праздничные дни в размере 20 МРП (около 58 тысяч тенге, или 136 долларов) и выплату со следующего года премиальных для поправки здоровья.
- Рабочие, похоже, согласились, хотя есть еще нерешенные моменты. Протокол содержит и пункт о том, что нас не будут преследовать за данную забастовку после решения суда о признании ее незаконной. Вопрос об оплате расходов на реабилитацию оставлен на 2022 год, так как некоторые в этом году уже побывали в трудовом отпуске. Предстоит решить, будут ли 50-процентные или 100-процентные выплаты, - сказал он.
Забастовка работников «Techno Trading LTD» началась 27 августа и длилась более трех недель. Около 200 работников предприятия прекратили работу, требуя повысить заработную плату на 35%, выплачивать премии в праздничные дни в размере 20 МРП, а также премиальные для поправки здоровья.
Рабочие проводили протест у здания офиса компании под установленными ими тентами. Айбек Тажигалиев сказал, что работники собрали тенты и вернулись к своим обязанностям.
На прошлой неделе сообщалось, что к протесту работников «Techno Trading LTD» в селе Жетыбай Мангистауской области присоединились члены их семей. Спустя несколько дней работники достигли с работодателем соглашения.
«Techno Trading LTD» занимается ремонтом оборудования «Мангистаумунайгаз» на месторождениях Жетыбай и Каламкас.
Вопрос об улучшении условий труда в компании «Techno Trading LTD» поднимался ранее неоднократно. Самая крупная забастовка рабочих этого нефтесервисного предприятия была в марте-апреле 2016 года. В октябре того же года было подписано трехстороннее соглашение с участием акимата региона, работодателя и профсоюза, предусматривающее выполнение требований рабочих. В январе 2017 года рабочие объявили голодовку, сказав, что условия не выполнены. Были уволены десятки рабочих.
Ранее в Жетыбае забастовку также проводили около 500 рабочих компании «West Oil Software», требуя повышения зарплат. Акция продолжалась 18 дней и завершилась после того, как работодатель согласился частично удовлетворить требования сотрудников.
- Рабочие, похоже, согласились, хотя есть еще нерешенные моменты. Протокол содержит и пункт о том, что нас не будут преследовать за данную забастовку после решения суда о признании ее незаконной. Вопрос об оплате расходов на реабилитацию оставлен на 2022 год, так как некоторые в этом году уже побывали в трудовом отпуске. Предстоит решить, будут ли 50-процентные или 100-процентные выплаты, - сказал он.
Забастовка работников «Techno Trading LTD» началась 27 августа и длилась более трех недель. Около 200 работников предприятия прекратили работу, требуя повысить заработную плату на 35%, выплачивать премии в праздничные дни в размере 20 МРП, а также премиальные для поправки здоровья.
Рабочие проводили протест у здания офиса компании под установленными ими тентами. Айбек Тажигалиев сказал, что работники собрали тенты и вернулись к своим обязанностям.
На прошлой неделе сообщалось, что к протесту работников «Techno Trading LTD» в селе Жетыбай Мангистауской области присоединились члены их семей. Спустя несколько дней работники достигли с работодателем соглашения.
«Techno Trading LTD» занимается ремонтом оборудования «Мангистаумунайгаз» на месторождениях Жетыбай и Каламкас.
Вопрос об улучшении условий труда в компании «Techno Trading LTD» поднимался ранее неоднократно. Самая крупная забастовка рабочих этого нефтесервисного предприятия была в марте-апреле 2016 года. В октябре того же года было подписано трехстороннее соглашение с участием акимата региона, работодателя и профсоюза, предусматривающее выполнение требований рабочих. В январе 2017 года рабочие объявили голодовку, сказав, что условия не выполнены. Были уволены десятки рабочих.
Ранее в Жетыбае забастовку также проводили около 500 рабочих компании «West Oil Software», требуя повышения зарплат. Акция продолжалась 18 дней и завершилась после того, как работодатель согласился частично удовлетворить требования сотрудников.
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