Лошадей используют для поиска подкопов в СИЗО Актау

- По своей природной особенности лошадь особенно чувствительна к нарушениям целостности почвы. Через возможный подкоп она не может пройти, так как инстинктивно останавливается и больше не двигается. Хоть что делай, а лошадь будет стоять на своём месте. Так мы искореняем возможную подготовку к совершению побега, - поделился старший инженер инженерно- технического средства охраны СИЗО Руслан Таганбаев.

- В эту особенность лошади можно и не верить, но то, что животное чувствует такие внутренние ямы в земле - это факт. Недаром создана целая инструкция по данному виду обследования территории. На моей практике был случай, который развеял все наши сомнения. Больше 10 лет назад на территории СИЗО был порыв линии центрального отопления, меняли трубы. В земле образовались провалы. Визуально их видно не было, так как осевший грунт покрывал асфальт. Мы об этом знали. Как раз в это время у нас проводилось обследование с лошадью. И кобыла на месте оседания грунта просто встала, как вкопанная, и не двигалась с места, - рассказал начальник режимного отдела СИЗО Нурлан Бобешов.

Сотрудники учреждения используют лошадей для обнаружения скрытых подземных углублений и предупреждения побегов осуждённых из охраняемого объекта.Всё обследование проходит во внутренней территории СИЗО. Животное ведут с завязанными глазами по контрольно-следовой полосе, длина которой составляет 500 метров, ширина - три метра. Лошадь чувствует, где осел грунт.Собак в этом случае не используют - они могут ошибаться, а лошадь - никогда.В этот раз подкопы не обнаружили.Подобные мероприятия проходят в СИЗО раз в три месяца.