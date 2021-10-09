Чиновники провели беседу с устроившей пикет женщиной в Актау

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Как выяснилось, у женщины не решался вопрос социального обеспечения её детей с инвалидностью первой и третьей групп.
Представителем управления внутренней политики даны соответствующие разъяснения, предоставлена копия ответа на её обращение от 29 сентября этого года в акимат Жанаозена.
После проведённой разъяснительной работы гражданка покинула здание акимата области.
Напомним, 8 октября женщина с плакатом в руках требовала отставки акима Жанаозена и других чиновников у стен областного акимата.
Представителем управления внутренней политики даны соответствующие разъяснения, предоставлена копия ответа на её обращение от 29 сентября этого года в акимат Жанаозена.
После проведённой разъяснительной работы гражданка покинула здание акимата области.
Напомним, 8 октября женщина с плакатом в руках требовала отставки акима Жанаозена и других чиновников у стен областного акимата.
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