Деталь «Кобыза» вновь исчезла c набережной Актау: Появился комментарий акимата

Фото местной жительницы Надежды
Вопрос по детали «Кобыза»,как сообщили чиновники, находится на контроле.
Напомним, пропажу элемента городской скульптуры «Кобыз» на набережной 15 микрорайона заметили местные жители.
В начале февраля 2019 года горожане уже заявляли о пропаже элемента архитектурного объекта «Кобыз».
В акимате тогда говорили, что пропавшая деталь находится на ремонте. Композицию обещали восстановить за неделю.
- На следующей неделе будут проведены восстановительные работы, - заверили в акимате.
Напомним, пропажу элемента городской скульптуры «Кобыз» на набережной 15 микрорайона заметили местные жители.
В начале февраля 2019 года горожане уже заявляли о пропаже элемента архитектурного объекта «Кобыз».
В акимате тогда говорили, что пропавшая деталь находится на ремонте. Композицию обещали восстановить за неделю.