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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:22

Просмотров: 967

А что же нам расскажет акимат? Жители Актау сняли на видео полив деревьев методом потопа

Жителей Актау возмутило нерациональное использование воды водителем водовоза при поливе зелёных насаждений в 10 микрорайоне.

Кадр видео
Жители Актау запечатлели на видео недобросовестный полив деревьев в 10 микрорайоне возле памятника Кашагану.




На кадрах видно, как работник коммунальной службы не должным образом выполняет служебные обязанности по поливу зелёных насаждений.

Напомним, в этом году жители Актау уже фиксировали издевательский полив деревьев. В ГКП «Акбота» заявили, что деревья не поливались должным образом из-за сломанного вентиля.

На озеленительные работы в 2021 году в Актау выделили 890 миллионов тенге.



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Комментарии ( 3 )

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Мaрат (Посетители) Сегодня, 17:22
Цитата: 12-й регион
Всё! Пусть меня берут в акимат! Буду им отмазки штамповать!


Ой - там своих хватает))) По этому принципу, видимо, и берут.

Да и пусть пишут что хотят - и так всё давно уже ясно и понятно. Их задача высосать бюджет и разрушить город, задача жителей города - его сохранить. Вопрос только как это сделать?
 
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watlow (Посетители) Сегодня, 17:21
Отмажутся на сломанный вентиль как всегда.
 
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12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:52
А что же нам расскажет акимат?

Скажут,видеоролик внимательно изучили и выяснилось,что он был снят 5 лет назад,в марте месяце, что это был не полив, а слив дождевой воды,собранной с дорог... draznilka draznilka
Всё! Пусть меня берут в акимат! Буду им отмазки штамповать! rofl
 
 

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