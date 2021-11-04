А что же нам расскажет акимат? Жители Актау сняли на видео полив деревьев методом потопа

Кадр видео
Жители Актау запечатлели на видео недобросовестный полив деревьев в 10 микрорайоне возле памятника Кашагану.
На кадрах видно, как работник коммунальной службы не должным образом выполняет служебные обязанности по поливу зелёных насаждений.
Напомним, в этом году жители Актау уже фиксировали издевательский полив деревьев. В ГКП «Акбота» заявили, что деревья не поливались должным образом из-за сломанного вентиля.
На озеленительные работы в 2021 году в Актау выделили 890 миллионов тенге.
На кадрах видно, как работник коммунальной службы не должным образом выполняет служебные обязанности по поливу зелёных насаждений.
Напомним, в этом году жители Актау уже фиксировали издевательский полив деревьев. В ГКП «Акбота» заявили, что деревья не поливались должным образом из-за сломанного вентиля.
На озеленительные работы в 2021 году в Актау выделили 890 миллионов тенге.