Акимат Актау: У памятника Кашагану проводились работы по устранению порыва на сетях ГКП «КЖСА»

Кадр видео
В акимате Актау сообщили, что сегодня, 4 ноября, в 10 микрорайоне возле памятника Кашагану коммунальные службы проводили работы по устранению порыва на сетях ГКП «КЖСА»
- Жители Актау ошибочно подумали, что там проводился полив деревьев. Поливочный сезон закончился 1 октября, - отметили в акимате города.
Напомним, жители Актау запечатлели на видео недобросовестный полив деревьев в 10 микрорайоне.
- Жители Актау ошибочно подумали, что там проводился полив деревьев. Поливочный сезон закончился 1 октября, - отметили в акимате города.
Напомним, жители Актау запечатлели на видео недобросовестный полив деревьев в 10 микрорайоне.
Оставьте свой комментарий первым.