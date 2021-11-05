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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:06

Просмотров: 16

Чиновники прокомментировали состояние сельской школы в Шетпе

Причиной облупившейся штукатурки в лицее поселка Шетпе стала вода, потекшая с крыши. В данный момент стены отремонтированы. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауского района.

Скрин видео
Капитальный ремонт данного лицея стоимостью 64 миллиона тенге проводился в 2014 году.

- Такая ситуация в лицее сложилась после того, как с потолка хлынула вода, собравшаяся в октябре от дождей. В результате лопнула шпатлевка на потолке и на небольшой части стены у входа в коридоре школы. Но 30 октября, после того как школьники вышли на осенние каникулы, начались ремонтные работы, которые на сегодня полностью завершены, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауского района.

На первом этаже лицея обучаются учащиеся 2,3,4 классов и предшкольной подготовки средней общеобразовательной школы имени Н.Жубаева. Всего на занятия ходят 295 учащихся.

Напомним, родители учащихся пожаловались на состояние учебного учреждения.



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