Чиновники прокомментировали состояние сельской школы в Шетпе

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Капитальный ремонт данного лицея стоимостью 64 миллиона тенге проводился в 2014 году.
- Такая ситуация в лицее сложилась после того, как с потолка хлынула вода, собравшаяся в октябре от дождей. В результате лопнула шпатлевка на потолке и на небольшой части стены у входа в коридоре школы. Но 30 октября, после того как школьники вышли на осенние каникулы, начались ремонтные работы, которые на сегодня полностью завершены, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауского района.
На первом этаже лицея обучаются учащиеся 2,3,4 классов и предшкольной подготовки средней общеобразовательной школы имени Н.Жубаева. Всего на занятия ходят 295 учащихся.
Напомним, родители учащихся пожаловались на состояние учебного учреждения.
- Такая ситуация в лицее сложилась после того, как с потолка хлынула вода, собравшаяся в октябре от дождей. В результате лопнула шпатлевка на потолке и на небольшой части стены у входа в коридоре школы. Но 30 октября, после того как школьники вышли на осенние каникулы, начались ремонтные работы, которые на сегодня полностью завершены, - сообщили в пресс-службе акима Мангистауского района.
На первом этаже лицея обучаются учащиеся 2,3,4 классов и предшкольной подготовки средней общеобразовательной школы имени Н.Жубаева. Всего на занятия ходят 295 учащихся.
Напомним, родители учащихся пожаловались на состояние учебного учреждения.
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