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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:01

Просмотров: 1630

В акимате Мангистау прокомментировали аренду автомобилей в Нур-Султане

В акимате Мангистауской области прокомментировали сумму на аренду служебного автотранспорта. По данным пресс-службы акима, экономия от аренды вместо покупки служебного авто составляет почти 288 миллионов тенге.

фото из открытых источников
Перед утверждением суммы, выделенной на аренду автотраспорта для чиновников, специалистами акимата проводился анализ.

- Аренда автомобилей для руководителей государственных органов (руководителей отделов, управлений, акимов всех уровней) - мероприятие, которое производится ежегодно. Как показал анализ, аренда автомобилей выгоднее покупки и обслуживания автомобилей. Исключив путем заключения договора об аренде затраты на содержание, ГСМ, амортизацию, заработную плату, запчасти и обновление парка автомобилей, управлением делами акимата Мангистауской области ежегодно экономится 287 938 110 тенге бюджетных средств, – сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.

В акимате также разъяснили, почему в тендере была указана аренда автомобилей в Нур-Султане для своих сотрудников.

- Аренда автомобилей в г. Нур-Султан также является мероприятием, проводимым ежегодно, автомобиль арендуется для нужд работников акимата Мангистауской области в случае командировок в г. Нур-Султан, - сообщили в пресс-службе акима области.

Напомним, акимат Мангистау объявил конкурс на услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом. Власти Мангистау готовы заплатить 243 360 000 тенге за данную услугу.



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Комментарии ( 8 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 15:58
Проездные сотрудникам на автобус и баста!
А аким пусть по своему городу пешком ходит,все тротуары как после бомбёжки.
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 14:44
Хочется сказать акиматовским спецам по поводу аренды авто - арендуйте такси на каждую отдельную поездку, а деньги народные и тратить их надо на благо горожан, больных, инвалидов, детей, пенсионеров и т.д. А то распоряжаются народными деньгами как собственными. Вы для чего там сидите в акимате? о ком заботитесь?
 
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 Placida (Посетители) Сегодня, 14:19
243 360 000/365(дней в году)=666 739,73 тенге в день. 19 335 452,05 тенге в месяц. Это стоимость аренды одного автомобиля, который будет использоваться, в лучшем случае, 2 раза в месяц(или вы господа-чинуши, будете каждый день летать в столицу?)
Законодательство о трансфертном образовании к гос.закупкам не имеет отношение? Мне одной видится здесь плохо прикрываемый откат и(или) взятка?
 
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 nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 14:13
в 12 стульев был же такой вор - стеснительный
 
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 13:55
Ааааа, ну это все объясняет.., шучу! Какого черта..! Не надо мешать мух с го.., вот и тут не надо притягивать за уши типа пояснения в общем, конкретно по делу можно услышать основание в цифрах или народ за дебилов считают которые ничего не поймут..!? На лицо как минимум не компетентность, я не говорю о том что скорее всего есть реальной основой этого лота...
Поясните нам не понимающим: если предполагается аренда нескольких авто, то почему не указано сколько конкретно? Если, основная масса арендных авто находится в Мангистау, а в Нур-Султане из них только одно ТС, то почему в заявке фигурирует "Нур-Султан"?
Если же все таки по этой цене наем идет ТС в Нур-Султане, то о какой экономии идет речь, если стоимость нового Лексус LX 70 млн который прослужит лет 5 минимум, это значит что на зарплату водителю, расходы и т.д. выделяется более 173 млн в год? Такова элементарная логика и математика! Если так, то слов нет, пора переходить к делу... Мир всем!
 
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 bekenova (Посетители) Сегодня, 13:54
бессовестность и бесстыжесть шокирует народ, на который им плевать
 
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:38
просто оставлю это здесь.
Дэвид Миллер, мэр города Торонто, Канада
 
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 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:18
Аренда автомобилей в г. Нур-Султан также является мероприятием, проводимым ежегодно, автомобиль арендуется для нужд работников акимата Мангистауской области в случае командировок в г. Нур-Султан

Шикуете господа местные чинуши, можно было и на такси ехать, так как есть командировочные и суточные beer2
 
 

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