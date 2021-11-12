В акимате Мангистау прокомментировали аренду автомобилей в Нур-Султане

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Перед утверждением суммы, выделенной на аренду автотраспорта для чиновников, специалистами акимата проводился анализ.
- Аренда автомобилей для руководителей государственных органов (руководителей отделов, управлений, акимов всех уровней) - мероприятие, которое производится ежегодно. Как показал анализ, аренда автомобилей выгоднее покупки и обслуживания автомобилей. Исключив путем заключения договора об аренде затраты на содержание, ГСМ, амортизацию, заработную плату, запчасти и обновление парка автомобилей, управлением делами акимата Мангистауской области ежегодно экономится 287 938 110 тенге бюджетных средств, – сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.
В акимате также разъяснили, почему в тендере была указана аренда автомобилей в Нур-Султане для своих сотрудников.
- Аренда автомобилей в г. Нур-Султан также является мероприятием, проводимым ежегодно, автомобиль арендуется для нужд работников акимата Мангистауской области в случае командировок в г. Нур-Султан, - сообщили в пресс-службе акима области.
Напомним, акимат Мангистау объявил конкурс на услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом. Власти Мангистау готовы заплатить 243 360 000 тенге за данную услугу.
- Аренда автомобилей для руководителей государственных органов (руководителей отделов, управлений, акимов всех уровней) - мероприятие, которое производится ежегодно. Как показал анализ, аренда автомобилей выгоднее покупки и обслуживания автомобилей. Исключив путем заключения договора об аренде затраты на содержание, ГСМ, амортизацию, заработную плату, запчасти и обновление парка автомобилей, управлением делами акимата Мангистауской области ежегодно экономится 287 938 110 тенге бюджетных средств, – сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.
В акимате также разъяснили, почему в тендере была указана аренда автомобилей в Нур-Султане для своих сотрудников.
- Аренда автомобилей в г. Нур-Султан также является мероприятием, проводимым ежегодно, автомобиль арендуется для нужд работников акимата Мангистауской области в случае командировок в г. Нур-Султан, - сообщили в пресс-службе акима области.
Напомним, акимат Мангистау объявил конкурс на услуги по транспортному обслуживанию служебным автотранспортом. Власти Мангистау готовы заплатить 243 360 000 тенге за данную услугу.